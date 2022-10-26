«У комбінезоні за 600 доларів»: Меган Маркл застукали на шопінгу у Каліфорнії

Меган Маркл була помічена під час шопінг-терапії після того, як вона заявила, що відчуває себе «об'єктивованою своєю роллю» дівчини з портфелем у шоу «Deal or No Deal». Герцогиня Сассекська була одягнена в зелений комбінезон Malia Mills без бретелей вартістю 595 доларів, який вона поєднала з оливковою кофтою, крислатим капелюхом від Cuyana за 128 доларів, сонцезахисними окулярами і босоніжками. Вона завершила образ косою.

41-річну Меган супроводжувала подруга, і вони, здавалося, були заглиблені в розмову, коли робили покупки товарів для дому в бутіку вишуканих продуктів харчування Pierre La Fond в Монтесіто, Каліфорнія, повідомляє pagesix. Потім подруги пішли на обід до сусідньої Санта-Барбари.

Прогулянка відбулася через тиждень після того, як Меган зізналася, що звільнилася з роботи у другому сезоні «Deal or No Deal», тому що відчула, що її «перетворили на дівку». Незважаючи на те, що вона була «дуже вдячна» за роботу, яка дозволяла їй оплачувати рахунки, вона все ще відчувала, що її роль була «малозмістовною».

«Врешті-решт я покинула шоу. Я була набагато більше, ніж те, що об'єктивувалося на сцені», — сказала вона в останньому епізоді свого подкасту «Архетипи».

Її зневажливі коментарі про ігрове шоу викликали негативну реакцію, в тому числі з боку колег, а саме Клаудії Джордан, яка знялася в серіалі «Реальні домогосподарки Атланти», і моделі Донни Фельдман. Навіть Вупі Голдберг розкритикувала дружину принца Гаррі, заявивши, що вона знала, на що йде.

«Коли ти артист, ти берешся за роботу», — пояснила 66-річна ведуча ток-шоу в ефірі програми «The View».

Нагадаємо, біограф королівської родини вважає, що король Чарльз III «абсолютно спустошений тим, що сталося з принцом Гаррі» через Меган Маркл.

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