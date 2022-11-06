Точно в «яблучко»: точним ударом по штабу рашистів ЗСУ «відмінусували» одразу півсотні окупантів

Загарбники намагаються утримати тимчасово захоплені території, зосереджують зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках та продовжують вести наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Як повідомляє в ранковому зведенні Генштаб ЗСУ, за добу, що минула, підрозділи Сил оборони України відбили атаки ворога в районах населених пунктів Зибине Харківської області, Білогорівка на Луганщині; Андріївка, Бахмутське, Берестове, Майорськ, Макіївка, Мар’їнка, Озарянівка, Опитне, Павлівка, Яковлівка і Ямполівка на Донеччині та Щербаки Запорізької області.

Рашисти завдали 4 ракетних та 19 авіаційних ударів, здійснили понад 75 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ударів противника зазнали райони понад 35 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.

Авіація Сил оборони України завдала по ворогу 7 ударів. Під ураження потрапили 6 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також позиція засобів протиповітряної оборони противника. Підрозділи української протиповітряної оборони збили 4 БпЛА. Воїни ракетних військ і артилерії за добу уразили пункт управління ворога, 7 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, склад боєприпасів та 3 інших важливих військових об’єкти окупантів.

«Підтверджено ураження противника за попередні дні на тимчасово зайнятих територіях Херсонської та Запорізької областей. Так, у населеному пункті Чуланівка Херсонської області завдано удару по району зосередження підрозділу окупантів. В населеному пункті Басань Запорізької області уражено штаб одного з підрозділів збройних сил російської федерації, знищено до 10 одиниць військової техніки та близько півсотні військовослужбовців. В районах населених пунктів Пологи та Марфопіль знищено 20 одиниць військової техніки та поранено до 80 військовослужбовців російських окупаційних військ», — йдеться у повідомленні.

Тим часом загарбники продовжують насильницьку евакуацію населення з тимчасово зайнятих територій Херсонської області. Так званій «евакуації» підлягає населення правого берега річки Дніпро, а також 15-кілометрової зони лівобережжя. Зокрема, з населеного пункту Заводівка місцевих жителів вивозять на тимчасово окуповану територію АР Крим, з подальшим переселенням на територію російської федерації.

Раніше полковник СБУ Роман Костенко наголошував, що південні регіони України вкрай важливі для росіян. Тому запорізький та херсонський напрямки мають бути під особливою увагою ЗСУ, оскільки неясно, де противник піде у наступ.

Нагадаємо, що австралійський генерал у відставці Мік Раян у своїй колонці для The Economist зазначав, що українські військові постійно дивують росіян своєю компетентністю і тактичною винахідливістю. Українську військову стратегію він охарактеризував як стратегію корозії.

Ексклюзивний матеріал «Війна до літа наступного року вже відійде у минуле», — генерал-майор СБУ у відставці Віктор Ягун" читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото Генштабу ЗСУ



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