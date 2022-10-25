«Стратегія корозії»: австралійський генерал розповів, як Україна перемагає росію

Війна в Україні ще далека до завершення, хоча ЗСУ вже провели кілька успішних контрнаступальних операцій та здивували багатьох західних військових експертів високим рівнем підготовки. Про це заявив австралійський генерал у відставці Мік Раян у своїй колонці для The Economist.

«Від початку цієї війни українці постійно дивують росіян своєю компетентністю і тактичною винахідливістю, атакуючи їхні слабкі місця і змушуючи їх постійно знижувати свої стратегічні амбіції. Українську військову стратегію найкраще можна охарактеризувати як стратегію корозії. За допомогою непрямих атак, інформаційних операцій, знищення російської логістики та командирів, а також жорсткого ближнього бою українці роз'їдають фізичну, моральну та інтелектуальну здатність російських солдатів до бою. На початковому етапі війни українці зробили це проти «північної російської експедиції», змусивши росіян відступити. Зараз вони роблять те ж саме у своїх північно-східних і південних наступальних операціях…

З політичної точки зору, українські лідери відчували як внутрішній, так і міжнародний тиск, щоб продемонструвати, що вони можуть повернути свою країну. Було відчуття, що від цього може залежати подальша підтримка з боку Заходу. Дехто в українському вищому командуванні, ймовірно, вважав, що в той час, як обидві сторони були виснажені, росіяни були більш розтягнуті по всій країні. Можливо, існували можливості відтіснити росіян далі, якщо вдасться знайти правильні точки удару".

На початку жовтня ситуація для росії ще більше погіршилася. Адже наступальні дії є результатом серії розумно організованих заходів в рамках єдиного оперативного задуму.

«Обидві кампанії покликані взаємно підсилювати одна одну. Оперативний задум є важливим аспектом у плануванні та проведенні широкомасштабних військових дій. Грамотне оперативне планування дозволяє військовому командуванню визначити послідовність тактичних дій військ на полі бою для досягнення стратегічних і політичних результатів. Це дуже складний процес, який вимагає визначення пріоритетів у використанні обмежених ресурсів, таких як реактивні пускові установки-«гіганти», повітряна підтримка і засоби радіоелектронної боротьби. Несподіванка і обман мають вирішальне значення.

Крім того, через вісім місяців війни очевидно, що Україна має старших командирів, які є досвідченими стратегами та оперативними планувальниками. Ці лідери знають свого супротивника. Вони розуміють, як збалансувати стратегічні ризики й можливості, та чітко вміють керувати своїми підлеглими під час планування і виконання військових заходів на рівні кампанії. Це рідкісне вміння, яким володіють небагато військових інституцій. В українців це ґрунтується на знаннях радянської оперативної теорії, яка була вдосконалена під час передвоєнних навчань НАТО і при набуванні бойового досвіду".

Україна, пояснює генерал, відійшла від підходів радянських часів і дозволяє своїм солдатам впроваджувати інновації, а військовому керівництву дає свободу використовувати можливості.

«Росіяни цього не роблять. І їм, ймовірно, доведеться ще більше централізувати свій контроль, щойно на поле бою з'являться недосвідчені призовники. Ця ієрархічна жорсткість була слабкістю росіян, яку українці постійно використовували. Російська армія продовжує оговтуватися від нещодавніх контрударів України. Добре керовані, високо адаптивні й тактично компетентні українці воюють з метою, яка не є очевидною для російських солдатів. Українські військові дали рішучу відповідь тим експертам, які раніше ставили під сумнів можливість проведення широкомасштабних наступальних операцій. Ми можемо побачити інші українські удари до настання зими… Ця війна далека до завершення, але Україна розвинула майстерність ведення сучасної війни, яку багато інших країн, в тому числі китайці, будуть уважно вивчати».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що колишній директор ЦРУ генерал США Девід Петреус припускає можливість втручання американських військових у війну на території України проти росії.

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