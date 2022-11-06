В «Укренерго» назвали сім областей, де 6 листопада відключатимуть електрику

У неділю, 6 листопада, в Україні знов обмежують використання електроенергії.

«Укренерго» надав обленерго обсяги для обмеження електропостачання для споживачів у місті Київ, а також в Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській областях.

Введено в дію графіки погодинних відключень.

«Під час дії графіків погодинних відключень знайти інформацію про відключення саме для вашої області або міста ви можете на сайті, в особистому кабінеті, або в соцмережах вашого оператора системи розподілу», — йдеться у повідомленні.

В компанії зазначили, що ремонтні та відновлювальні роботи тривають цілодобово.

Ворог, намагаючись знищити критичну інфраструктуру України, зосередився на об'єктах генерації електроенергії, намагаючись вивести із ладу не самі електростанції, а трансформаторні підстанції.

Фото Pixabay

201

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram