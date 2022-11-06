В «Укренерго» назвали сім областей, де 6 листопада відключатимуть електрику
У неділю, 6 листопада, в Україні знов обмежують використання електроенергії.
«Укренерго» надав обленерго обсяги для обмеження електропостачання для споживачів у місті Київ, а також в Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській областях.
Введено в дію графіки погодинних відключень.
«Під час дії графіків погодинних відключень знайти інформацію про відключення саме для вашої області або міста ви можете на сайті, в особистому кабінеті, або в соцмережах вашого оператора системи розподілу», — йдеться у повідомленні.
В компанії зазначили, що ремонтні та відновлювальні роботи тривають цілодобово.
Ворог, намагаючись знищити критичну інфраструктуру України, зосередився на об'єктах генерації електроенергії, намагаючись вивести із ладу не самі електростанції, а трансформаторні підстанції.
Фото Pixabay201
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