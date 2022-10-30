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Під Харковом після підриву на невідомій вибухівці загинув суддя

14:09 30 жовтня 2022
Під Харковом після підриву на невідомій вибухівці загинув суддя

Після деокупації території Харківської області там досі зберігається висока мінна небезпека. Часом жертвами вибухових пристроїв стають і спеціалісти, що здійснюють розмінування сільськогосподарських угідь і доріг. 29 жовтня на мінному пристрої загинув 42-річний суддя Красноградського районного суду Харківської області Дмитро Костянтинов, який допомагав саперам знешкоджувати смертельні «подарунки» ворога.

Чоловік підірвався на вибухівці у деокупованому селищі Борщова, повідомляє «Судово-юридична газета».

Своєю чергою в ДСНС закликають мешканців нещодавно деокупованих територій користуйтися лише асфальтними і бетонними дорогами, не підходити до покинутих будівель, автівок, блокпостів, не заходити у ліси й лісосмуги, сади, на поля й городи, а також встановити собі мобільний застосунок «Розмінування України». Його інтерактивна мапа у режимі реального часу показує ймовірні та вже підтверджені загрози, відомі ДСНС.

До обстеження та знешкодження саперами цих вибухонебезпечних предметів наближатися до місця їх розташування категорично заборонено. Якщо ви все ж потрапили у червону зону, застосунок одразу вас про це повідомить.

Всього з початку широкомасштабного військового вторгнення російської федерації на території України було знешкоджено 260 049 вибухонебезпечних предметів та 2615 кг вибухової речовини, у тому числі 2137 авіаційних бомб. Загальна обстежена площа станом на ранок 30 жовтня склала близько 73 684 гектари.

Нагадаємо, «ФАКТИ» розповідали про підрив під Ізюмом двох дорожніх робітників, а також про вибух у Балаклії, жертвою якого став екіпаж автомобілю швидкої допомоги — водій загинув, а фельдшер отримав поранення.

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