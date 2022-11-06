Чемпіон світу забив диво-гол ударом зі своєї половини поля (відео)

Чемпіон світу з футболу у складі збірної Німеччини, а нині форвард польського «Гурніка» Лукас Подольські, який відкрив ресторан у Кельні, у свої 37 років продемонстрував, що ще є порох у порохівницях. Знаменитий нападник у матчі чемпіонату Польщі на полі одного з лідерів «Погоні» зі Щецина забив гол-красень ударом зі своєї половини поля, поставивши жирну крапку у розгромі суперника — 4:1.

На 73-й хвилині зустрічі третій бомбардир в історії бундестім побачив, що голкіпер суперника вийшов далеко з воріт, і розкішним ударом метрів з 60 встановив остаточний рахунок у матчі. Шедевр!

За іронією долі, 20-річний голкіпер «Погоні» Бартош Клебанюк вдруге останнім часом пропустив гол після удару з середини поля. Два тижні тому його в матчі Кубка Польщі аналогічно засмутив півзахисник «Рекорда» з Бєльсько-Бяли Томаш Новак.

Нагадаємо, що Лукас Подольські народився у Польщі, але коли йому було два роки, сім'я емігрувала до Західної Німеччини (мати футболіста виступала за жіночу збірну Польщі з гандболу, а батько був професіональним футболістом і у складі клубу «Шомберки» став чемпіоном країни).

У послужному списку форварда, окрім «Гурніка», є виступи за німецькі «Кельн» та «Баварію», англійський «Арсенал», турецькі «Галатасарай» та «Антальяспор», а також японський «Віссел Кобе». У футболці збірної Німеччини знаменитий голеадор провів 130 матчів та забив 49 м'ячів, ставши у складі бундестім чемпіоном світу-2014, а також володарем «бронзи» ЧС-2006, ЧС-2010 та Кубка конфедерацій-2005. Також у колекції нагород найкращого молодого гравця світу 2006 року Подольські — «срібло» Євро-2008, а також бронзові медалі Євро-2012 та Євро-2016.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Євген Коноплянка віддав шедевральний гольовий пас за «Краковію» у поєдинку чемпіонату Польщі.

Фото ФК «Гурнік»

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