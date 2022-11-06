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Спорт

Коноплянка пасом-«цукеркою» організував переможний гол «Краковії» у матчі чемпіонату Польщі (відео)

10:14 6 листопада 2022
Євген Коноплянка

Колишній футболіст збірної України Євген Коноплянка, який забив у чемпіонаті Польщі шикарний гол зі штрафного, допоміг своїй «Краковії» відсвяткувати успіх у домашньому поєдинку 16-го туру екстракляси проти «Ягеллонії» (1:0).

На 77-й хвилині зустрічі експівзахисник «Дніпра», «Севільї» та «Шальке», замінений за кілька хвилин до фінального свистка, виконав ефектну передачу до штрафного майданчика гостей, і хорват Матей Родін, котрий вибіг з-за спин суперників, приніс «Краковії»." перемогу — 1:0.

Зазначимо, що Конополянка, який раніше забив у сезоні за команду з Кракова три м'ячі, відзначився дебютним асистом.

Після 16 турів «Краковія» з 25 очками посідає у турнірній таблиці чемпіонату Польщі шосте місце.

Нагадаємо, що Євген Коноплянка провів у футболці збірної України 86 матчів та забив 21 м'яч. За кількістю ігор за «жовто-синіх» його випереджають лише Тимощук (144), Шевченко (111), Ярмоленко (109), П'ятов (102), Ротань (100), Гусєв (98) та Шовковський (92), а за кількістю голів — лише Шевченко (48) та Ярмоленко (45).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Андрій Ярмоленко забив за команду Сергія Реброва гол-красень «тещиною» ногою.

Фото ФК «Краковія»

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