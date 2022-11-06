«Він вірив у перемогу та наближав її»: Вінничична втратила ще одного воїна

4 листопада у селі Оляниця Тростянецької громади попрощалася з захисником — Віталієм Павліченком, якому 23 листопада мало виповнитися 37 років.

«Віталій родом з Миронівського району Київської області. Переїхав в Оляницю у 2017 році, коли зустрів свою другу половинку. Працював механіком колони спеціальної легкової та сільськогосподарської техніки. До роботи завжди відносився відповідально і завжди ухвалював важливі рішення вчасно і правильно. Як, власне, і там, на війні, куди був мобілізований 27 серпня, — повідомляє Тростянецька селищна територіальна громада. — Старший солдат, водій кулеметного взводу роти вогневої підтримки однієї з військових частин Збройних Сил України Віталій Павліченко був завжди там, де потрібно. Нещадно нищив ворога, вміло і безстрашно керував своєю автівкою, а в Донецькому краї, де ніс службу, дев’ятий рік триває війна, і кожен клаптик землі або замінований, або „всипаний“ нерозірваними снарядами, треба мати неабиякий хист до цього. І він його мав».

29 жовтня під час виконання бойового завдання під час ведення бойових дій в районі населеного пункту Новомихайлівка Донецької області боєць загинув.

«Він вірив в Перемогу України, він її наближав… У загиблого залишились дружина Людмила і дві донечки: п’ятирічна Софійка та Оксанка — у грудні їй виповниться один річок. На жаль, без батька…», — йдеться у повідомлені.

Фото із соцмереж

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