39.71 / 40.51 38.57 / 39.55
Київ: +7
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Клуб споживачів

Черствий хліб знову стане м'яким: лайфхак від відомого шефкухаря

17:53 6 листопада 2022
Хліб

Після того, як кулінари поділилися рецептом домашнього хліба шеф-кухар Трістан Уелч розповів, як зробити твердий хліб м’яким та свіжим. Кулінар працює у ресторані в Кембриджі, де перед кухарями стоїть завдання — приготування їжі з мінімальною кількістю відходів, пише pixelinform.

Хитрість дуже проста і не потребує якихось спеціальних інгредієнтів чи прийомів. Зрозуміло, не йдеться про пліснявий виріб.
Шеф-кухар радить намочити хліб, що зачерствів. Важливо, щоб виріб добре просочився водою.

Коли хліб стане вологим, його потрібно відправити в розігріту до 200 градусів духову шафу приблизно на 5 хв. Але для великих буханців потрібно засікти трохи більше часу в духовці.

Потім хліб дістають із духовки і дають кілька хвилин охолонути. Далі його можна нарізати та подавати до столу.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як приготувати домашній хліб без замісу, та що приготувати з черствого хліба.

183

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Виблискуватиме як алмаз: як легко і швидко почистити унітаз простим засобом (відео)

Виблискуватиме як алмаз: як легко і швидко почистити унітаз простим засобом (відео)

Гвалтівники

«Наступного дня у жінки стався викидень»: два рашиста згвалтували вагітну

ванна

Біла ванна за 5 хвилин: як швидко й легко почистити ванну, не влазячи в неї

прання білих речей

Речі залишаються білосніжними на довгі роки: приготуйте цей диво-розчин для прання

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту