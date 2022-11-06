Черствий хліб знову стане м'яким: лайфхак від відомого шефкухаря

Після того, як кулінари поділилися рецептом домашнього хліба шеф-кухар Трістан Уелч розповів, як зробити твердий хліб м’яким та свіжим. Кулінар працює у ресторані в Кембриджі, де перед кухарями стоїть завдання — приготування їжі з мінімальною кількістю відходів, пише pixelinform.

Хитрість дуже проста і не потребує якихось спеціальних інгредієнтів чи прийомів. Зрозуміло, не йдеться про пліснявий виріб.

Шеф-кухар радить намочити хліб, що зачерствів. Важливо, щоб виріб добре просочився водою.

Коли хліб стане вологим, його потрібно відправити в розігріту до 200 градусів духову шафу приблизно на 5 хв. Але для великих буханців потрібно засікти трохи більше часу в духовці.

Потім хліб дістають із духовки і дають кілька хвилин охолонути. Далі його можна нарізати та подавати до столу.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як приготувати домашній хліб без замісу, та що приготувати з черствого хліба.

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