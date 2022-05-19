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Домашній хліб на сироватці: легко та неймовірно смачно

7:10 20 травня 2022
Хліб

У цей нелегкий час жителям окупованих територій складно купити хліб. Але його можна приготувати у себе вдома. Рецептом поділилась кулінарка з Кропивницького Марина Ткаченко-Хвіль.

Інгрідієнти (всі вони повинні бути кімнатної температури):

750−800 г борошна
250 мл сироватки
250 мл води
25 гр дріжджів
1 ст. л солі
1 ч. л цукру
2 яйця
50 г вершкового масла
олія для змащування

Приготування:

Готуємо опару: в мисці з’єднуємо сироватку, воду (нагріваємо не вище 30 градусів), цукор, дріжджі. Перемішуємо, щоб розчинились дріжджі. Далі додаємо 200 г борошна від загальної маси, все перемішуємо до однорідності, накриваємо і ставимо в тепле місце на 15−20 хвилин.

В мисці, в якій будемо замішувати тісто, з’єднуємо яйця, масло, сіль, опару, все гарно перемішуємо і невеликими порціями додаємо до рідини просіяне борошо. Місимо тісто не менше 10−15 хвилин. Потім кладемо його у миску, змащену олією, накриваємо рушником і ставимо підходити у тепле місце на 1,5 години. Тісто повинно збільшитись у два-три рази.

Далі тісто розділяємо на шматочки, дивлячись від того, якого розміру у вас форма для хліба. Якщо вона прямокутна, то тісто потрібно розкачувати у прямокутник, потім згорнути його рулетом, покласти у форму. Так зробити зі всім тістом.

Вироблений хліб накрити й поставити підходити на 20−30 хвилин у тепле місце.

Розігріваємо духовку на 160 градусів і випікаємо 40−50 хвилин, в залежності від розміру хліба. Якщо форма для хліба велика, можливо треба і більше часу. Орієнтуйтесь по своїй духовці. Після випікання хліб обов’язково вийняти з форми, накрити і залишити до повного охолодження.

Раніше ми розповідали, як приготувати домашній хліб без замісу, та що приготувати з черствого хліба.

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