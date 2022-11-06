«Я не дівчина, щоб мене любити»: міністр спровокував сексистський скандал

Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт, який є кандидатом на посаду президента Національного олімпійського комітету України, заявив, що він «не дівчина, щоб його любили» Про це він сказав в інтерв’ю спортивному виданню «Трибуна», коментуючи відношення деяких президентів олімпійських федерацій, які незадоволені його роботою у міністерському кріслі.

«Я не дівчина, щоб мене любити. І те, що якісь президенти федерацій мною незадоволені, це нормально. Але більшість мене підтримує і бачить, що міністр робить на своєму місці. І до війни — під час ковіду скільки було зроблено. Такого не було зроблено за останні 30 років, скільки зробив Гутцайт на посаді міністра за останні два роки», — заявив Гутцайт сам про себе у третій особі.

Таке порівняння з дівчиною обурило користувачів соцмереж.

«Він не зміг цього зробити не вдавшись до сексистського порівняння, проявивши в черговий раз приклад зверхнього ставлення до дівчат та жінок», — заявили в ГО «Жіноча Ліга». Однак, сам Гутцайт свою сексистську фразу ніяк не прокоментував.

Слід зазначити, що таким чином Гутцайт прокоментував претензії федерацій щодо того, що міністр нібито хоче отримати повний контроль над федерацією, щоб контролювати бюджетні кошти.

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