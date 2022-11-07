«Розкішний образ»: Кейт Міддлтон вийшла у світ в яскраво-червоному пальті за 3 400 євро

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон відвідала свій перший матч як меценатка регбі. У дощовому Вігані вона вболівала за збірну Англії на Чемпіонаті світу з регбі. Попри дощ, принцеса не відмовилась від спортивного заходу. У чвертьфіналі зустрілися збірні Англії та Папуа-Нової Гвінеї. 40-річна Кейт Міддлтон була у червоному пальті від Alexander McQueen вартістю 3400 євро та з великою чорною парасолькою. Пальто вона вперше одягала у 2020 році. До образу Кейт додала бордову водолазку від Gabriella Hearst, плісировану спідницю міді та високі замшеві чоботи з напуском, повідомляє dailymail.co.uk.

«Для нас було великою честю вітати принцесу Кейт на стадіоні DW у Вігані», — йдеться в офіційному твіттер-акаунті Чемпіонату світу з футболу.

Перед початком матчу Кейт зустрілася, зокрема, з гравцями обох команд. Потім до неї на стадіоні приєдналися понад 23 100 глядачів, які спостерігали за матчем, що є новим рекордом для чвертьфіналу Кубка світу з регбі. Звичайно, принцеса Кейт вболівала за англійців, про що свідчать фотографії, зроблені перед матчем. На деяких кадрах видно, як вона схрещує пальці перед гравцем збірної Англії Семом Томкінсом — жест, який часто використовується в Британії для побажання удачі. Команда здобула впевнену перемогу та у півфіналі зустрінеться з командою Самоа або Тонга.

Як раніше писали «ФАКТИ», нещодавно Кейт здивувала всіх вибором сережок, які є абсолютною знахідкою. Золоті подвійні обручі від бренду вуличного одягу Accessorize коштують досить дешево. Наразі вони продаються в інтернет-магазині за ціною, еквівалентною 1,72 євро.

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