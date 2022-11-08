Деякі українці можуть отримати до мільйона гривень на свою справу: що потрібно знати

В Україні повторно запустили програму фінансування ветеранського бізнесу «Варто 2.0».

Як повідомляють в Українському ветеранському фонду Міністерства у справах ветеранів, за цією програмою ветерани, а також родини полеглих чи померлих захисників і захисниць можуть отримати від 500 тисяч до мільйона гривень на розвиток власної справи.

Перший конкурс тривав з 5 вересня по 5 жовтня, його переможцями стали 30 проєктів. Другий стартував 7 листопада і триватиме до 26 листопада 2022 року. Участь в ньому можуть брати юридичні особи, а також фізичні особи-підприємці. Проте Український ветеранський фонд не фінансуватиме бізнес, пов’язаний з російською федерацією.

Подавати заявки на фінансування проєктів можуть:

ветерани, члени сімей ветеранів війни, загиблих (померлих) та члени сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України, які зареєстровані відповідно до вимог законодавства як фізичні особи-підприємці;

юридичні особи, зареєстровані не пізніше ніж за два роки до отримання фінансової підтримки, засновниками яких є ветерани, члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни та члени сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України.

Раніше повідомлялося про проєкт з мікрофінансування бізнесу, який передбачав можливість компенсації витрат на суму до 20 тисяч гривень. Кошти виділялися ветеранам чи членам сім'ї ветерана, які є фізичною особою-підприємцем або самозайнятою особою та набули після 24 лютого статус внутрішньо переміщеної особи.

Фото Pixabay

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