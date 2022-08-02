Не лише ветерани: які категорії українців можуть отримати 20 тисяч гривень на розвиток власного бізнесу та як це зробити

В Україні запустили проєкт з мікрофінансування бізнесу, який передбачає можливість компенсації витрат на суму до 20 тисяч гривень.

Кошти надають сім'ям ветеранів та загиблих військовослужбовців, повідомляє «Пенсійний кур'єр».

«Близькі родичі ветеранів, а також загиблих учасників бойових дій зі статусом внутрішньо переміщених осіб можуть отримати до 20 тисяч гривень відшкодування на ведення бізнесу», — йдеться у повідомленні.



У програмі можуть взяти участь ветерани, їхні дружини чи чоловіки, батьки, діти учасників бойових дій (зокрема усиновлені), а також родичі загиблих захисників та героїв Небесної сотні.



Для подання заявки потрібно відповідати одразу трьом критеріям:



- бути ветераном чи членом сім'ї ветерана;

- бути фізичною особою-підприємцем або самозайнятою особою;

- мати статус внутрішньо переміщеної особи, набутий після 24 лютого 2022 року.



Для отримання грошей потрібно надати такі документи:



- паспорт заявника з пропискою;

- довідку ВПО;

- витяг з Єдиного державного реєстру юросіб та фізосіб-підприємців;

- документ, що підтверджує статус ветерана: посвідчення УБД, посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни, посвідчення учасника війни;

- документ, що підтверджує спільне проживання з ветераном до війни, свідоцтво про шлюб чи свідоцтво про народження дитини;

- документи, що підтверджують купівлю після 24 лютого 2022 року для роботи бізнесу відповідно до КВЕД (чек або видаткова накладна).



Заявку на отримання допомоги можна подати на сайті Українського ветеранського фонду у розділі мікрофінансування бізнесу за посиланням: https://20000.mva.gov.ua/.



Якщо заявка відповідає вимогам, після перевірки документів та схвалення — кошти надійдуть протягом 10 днів. Допомога надається одноразово.



Повідомляється, що ця програма триватиме до закінчення дії воєнного стану.



Раніше «ФАКТИ» писали про те, які доплати та пільги мають учасники бойових дій.

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