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Гроші

Не лише ветерани: хто з українців може розраховувати на додаткові кошти, виділені Ветеранському фонду

17:24 29 серпня 2022
гроші

В Україні у вересні розпочнеться програма макрофінансування ветеранського бізнесу.

Кабмін вніс зміни до порядку використання коштів, передбачених у держбюджеті для функціонування Українського ветеранського фонду.

Тепер фінансування може бути надано не лише ветеранам з числа внутрішньо переміщених осіб, а й іншим категоріям.
Також виникла можливість фінансувати конкурсні програми.

Зазначається, що Фонд зможе використати бюджетні кошти для підтримки не лише ветеранів з числа діючих військовослужбовців та членів їхніх сімей, які захищають країну в лавах ЗСУ, а й тих, хто служить в інших військових формуваннях, у тому числі у добровольчих територіальних громадах.

Український ветеранський фонд — платформа розвитку ветеранських повноважень, підпорядкована Міністерству ветеранів. Ветерани та члени їхніх сімей можуть подати заявку на отримання допомоги, а небайдужі громадяни можуть робити внески для підтримки ветеранських проєктів.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, хто може отримати допомогу від Фонду ветеранів, та які документи для цього потрібні.

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