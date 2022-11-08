Всі дороги ведуть до Криму: генерал США прогнозує завершення війни в наступному році

Колишній командувач армії США у Європі генерал-лейтенант Бен Ходжес, який раніше не виключав, що до кінця 2022 року Збройні сили України відтіснять російських окупантів на позиції 23 лютого, прогнозує, що Сили оборони звільнять Крим до літа наступного року.

В інтерв'ю «Радіо Свобода» він, зокрема, зазначив, що результат операцій на сході України, де тривають запеклі бої, вже неминучий — Україна досягла незворотного імпульсу.

«Досі тривають важкі бої також і у Херсонській області. І я передбачаю, що в Херсоні та навколо нього триватимуть бої кілька тижнів, поки українці не знищать усіх росіян, які є на правому березі Дніпра. Але подумаймо про український контрнаступ, який почався у вересні. Сприймайте це як одну велику операцію. І тому ліве крило контрнаступу — це операція, яка спустилася з Харкова, зараз є біля Донецька і рухається на Маріуполь. Інше крило — у Херсоні. Отже, це праве крило. Тож обидва ці крила сходяться до Криму. Всі дороги ведуть до Криму. І коли вони наближатимуться все ближче й ближче, вони зможуть застосувати HIMARS та інші засоби високоточного ударів великої дальності для ураження російських цілей у Криму», — зазначив він.

На думку генерала, як тільки ЗСУ почнуть застосовувати високоточну зброю по російських авіабазах і пунктах зберігання чи матеріально-технічного забезпечення та військово-морських об’єктах на півострові, Крим стає непридатним для оборони росіян. «І саме тому, я вважаю, Україна звільнить Крим до літа», — додав він.

Бен Ходжес також відзначив, що наразі росія зазнає поразки «старомодним способом»: «Вони зазнають поразки на полі бою. Чорноморський флот — нуль допомоги, окрім запуску ракет, їх ніде на Чорному морі немає. Вони ховаються від українських протикорабельних ракет і тепер переживають через українські безпілотники. Тому, звісно, ще зарано планувати парад перемоги, але я — оптиміст».

Згадуючи про все більші можливості, які отримують українці, він нагадав що росіяне не змогли захистити Керченський міст: «Я думаю, що українці продовжуватимуть намагатися вдарити по цьому мосту. І якщо російські сили не зможуть поповнити запаси наземним шляхом через Маріуполь, тоді, я думаю, вони усвідомлять, що у них там справжня біда, і генштабу росії доведеться вирішувати, скільки вони готові втратити і чи є у них ще щось, що вони можуть кинути у боротьбу».

Нагадаємо, що голова Головного управління розвідки Кирило Буданов прогнозував, що ЗСУ, можливо, зможуть увійти до Криму до кінця весни 2023 року.

Фото з Вікипедії

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