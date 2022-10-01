Війна не буде довгою, навесні 2023 року ЗСУ увійдуть до Криму, — Буданов

Очільник ГУР Міноборони Кирило Буданов, який раніше розповів, що російського пілота Красноярцева, який бомбив Чернігів, вдалося обміняти на п'ятьох українських льотчиків, зробив прогноз щодо того, як довго триватиме активна фаза війни з росією.

«Вся ця війна не так вже й довго триватиме. Незабаром це закінчиться», — сказав Буданов в ефірі національного телемарафону, передає «Інтерфакс-Україна». Він нагадав, що ще навесні цього року розповідав про алгоритм бойових дій.

«Тоді я прямо казав, що червень місяць буде для нас поганим, ми втрачатимемо. У липні буде умовний застій, а у серпні ми почнемо потроху рух у бік відновлення території, що буде зрозуміло всім. Взимку війна значною мірою затихне, а от після зими почнеться завершення цього конфлікту. На першому етапі — виходом на адмінкордон станом на 1991 рік», — зазначив Буданов.

Голова Головного управління розвідки вважає, що, можливо, ЗСУ зможуть увійти до Криму до кінця весни 2023 року. «Можливо трохи раніше. У днях можна помилитися, в алгоритмі — ні» , — підсумував він.

Також у військовій розвідці повідомили, що знали про плани росіян у разі захоплення Київа повернути на пост президента Віктора Януковича. Кирило Буданов назвав цей варіант «одним із найбезглуздіших». За його словами, ГУР мало хорошу агентурну інформацію з оточення втікача.

Нагадаємо, що колишній командувач армії США в Європі генерал-лейтенант Бен Ходжес заявив, що за збереження темпів контрнаступу, ВСУ до кінця 2022 року відтіснять російських окупантів на позиції 23 лютого, а до середини наступного року вони можуть увійти до Криму.

Фото з Вікіпедії

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