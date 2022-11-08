«Кривавий місяць»: як поводитися при повному місячному затемненні

Місячне затемнення 8 листопада — останнє в осінньому коридорі затемнень, що розпочався 25 жовтня. Його ще називають «кривавий місяць», оскільки Земля повністю закриє небесне світило на деякий час. Повне місячне затемнення в Україні відбудеться о 13:00 і неозброєним оком його не буде видно. Що робити цього дня, як поводитися, ексклюзивно для «ФАКТІВ» розповіла астролог Людмила Булгакова.

- Цього разу повне місячне затемнення і повний місяць збігаються, — каже Людмила. — Це означає, що день буде дуже суперечливим. Такими ж — і вчинки людей. З одного боку, варто зайнятися медитацією, спокійним обмірковуванням планів на майбутнє. З іншого — це час прийняття життєво важливих рішень.

- Що ж тоді не варто робити цього дня?

- Не приведуть до бажаного результату жодні конфлікти чи суперечки. Їх варто уникати. Більше того, вони можуть мати протилежний ефект. Взагалі цей день краще провести на самоті, тим самим обмеживши себе від впливу зовнішніх обставин. І все ж, якщо треба ухвалити рішення, то орієнтуватися на свою інтуїцію. Під час повні вона у нас особливо загострена.

- Що відбувається у цей час із нашими емоціями?

- Вони перебувають у «піднесеному» стані. Це посилюється ще й тим, що зараз планети рухаються за знаком Скорпіона. Більше того, відлуння цього затемнення ми відчуватимемо ще близько тижня. В цей час великий ризик травм та аварій — треба бути дуже уважними. Це такий переломний момент зоряного неба, коли ухвалені рішення мають дуже значні наслідки.

Нагадаємо Сонячне затемнення над Україною 25 жовтня: фото та відео

Фото pixabay

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