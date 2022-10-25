Сонячне затемнення над Україною: фото та відео

25 жовтня відбудеться сонячне затемнення, яке відкриває коридор затемнень, який триватиме до 8 листопада. Астрологи рекомендують сьогодні не форсувати події — все має текти природно. Не варто починати нові проекти, оскільки вони не дадуть бажаного результату. 25 жовтня поспіх не доречний, краще набратися сил перед новими звершеннями.

За розрахунками астрономів, у нашій країні Сонце сховається за тінню Місяця приблизно на 60%. За київським часом сонячне затемнення почалося о 12:22. Його пік, за розрахунками, має припасти на 13:36. А завершиться проходження тіні Місяця сонячним диском о 14:49.

Втім, багато українців не зможуть побачити затемнення через похмуру погоду.

Як писали «ФАКТИ», у день сонячного затемнення трьом знакам зодіаку слід виявити стриманість.

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