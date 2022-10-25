39.62 / 40.45 38.25 / 39.35
Київ: +14
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Наука та технології

Сонячне затемнення над Україною: фото та відео

13:59 25 жовтня 2022
Сонячне затемнення

25 жовтня відбудеться сонячне затемнення, яке відкриває коридор затемнень, який триватиме до 8 листопада. Астрологи рекомендують сьогодні не форсувати події — все має текти природно. Не варто починати нові проекти, оскільки вони не дадуть бажаного результату. 25 жовтня поспіх не доречний, краще набратися сил перед новими звершеннями.

За розрахунками астрономів, у нашій країні Сонце сховається за тінню Місяця приблизно на 60%. За київським часом сонячне затемнення почалося о 12:22. Його пік, за розрахунками, має припасти на 13:36. А завершиться проходження тіні Місяця сонячним диском о 14:49.

Втім, багато українців не зможуть побачити затемнення через похмуру погоду.

Як писали «ФАКТИ», у день сонячного затемнення трьом знакам зодіаку слід виявити стриманість.

490

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

гривні

Українцям у листопаді виплатять по 3 тисячі гривень: як їх отримати

Сонячне затемнення

У день сонячного затемнення трьом знакам зодіаку варто виявити стриманість: гороскоп на 25 жовтня 2022 року

Інцидент у Музеї мадам Тюссо у Лондоні

Чарльзу III заїхали в обличчя шоколадним тортом

частково мобілізовані

Мобілізовані росіяни протестують, що їх кинули на передову, не навчивши вбивати українців

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту