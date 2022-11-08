Ексначальник СБУ Харківщини Дудін розповів генпрокурору, як саме в ДБР фальсифікували його справу, — ЗМІ

Ексначальник СБУ Харківщини Роман Дудін, який зараз перебуває у СІЗО, звернувся до генпрокурора Андрія Костіна, навівши факти порушення його прав та фальсифікації справи проти нього працівниками ДБР. Посилання на лист, написаний власноруч, Дудін розмістив у Facebook, пишуть «Українські новини».

У ньому Дудін детально розписує, як саме в ДБР фальсифікували справу, ігноруючи закони та факти.

«Коли очільника Харківщини не було на робочому місці, а співробітники СБУ прибули до приміщення обласної держадміністрації для захисту будівлі від ДРГ ворога, на думку слідчого ДБР — це державна зрада. Коли ти прямо підпорядкований керівництву СБУ та у військовий час оперативно підпорядкований командуванню ОТУ „Схід“, а слідчий ДБР вважає, що ти повинен підпорядковуватись лише командуванню оборони м. Харків — це самовільне залишення частини. Коли слідчий ДБР робить вищевказані умозаключення — це злочин під назвою притягнення до кримінальної відповідальності завідомо невинної особи», — зазначив Роман Дудін.

За його словами, в результаті розслідування групою слідчих ДБР були здійснені дії, які підпадають під ознаки злочинів передбачених: ст. 162, ст. 163. ст. 365, ст. 373, ст. 383, ст. 384 КК України, що в свою чергу призвело до порушення ними та групою прокурорів, Офісу Генпрокуратури статті 371 та статті 372 КК України.

В листі він також прокоментував начебто «самовільне» залишення ним Харківської області, нагадавши, що отримав команду виїжджати до міста Київ для його захисту.

«Всі керівники були обізнані про поставлену мені задачу. А версія ДБР, що мною було введено всіх в оману, не витримує жодної критики. Враховуючи 21 століття та наявність мобільних телефонів. Я виїхав в Київ 26 лютого з групою спецназу. Разом з тим „підозра“ містить у собі звинувачення у ст. 111 КК України, яка була частково зруйнована мною під час останнього засідання у Печерському суді міста Києва. Суддя відмовилась мене слухати та винесла рішення стосовно продовження мого утримання під вартою на один місяць. Хочу зазначити, що саме ст. 111 повністю спростовується показами свідків обвинувачення», — зазначає Дудін.

Роман Дудін вимагає звільнення з-під варти, зазначаючи, що його перебування під вартою є незаконним, а дії прокурорів та слідчих ДБР призвели до порушення його прав, гарантованих Конституцією.

«Продовження вчинення цього злочину продовжить дискредитацію правоохоронної системи України та прокуратури в цілому. Та з часом призведе до кримінальної відповідальності всіх учасників цього злочину», — резюмує Р. Дудін, натякаючи, що у разі бездіяльності й сам генпрокурор Костін підпаде під кримінальне переслідування як співучасник політичного переслідування.

Нагадаємо, 29 травня президент Володимир Зеленський звільнив Дудіна начебто за недбале виконання службових обов'язків і пообіцяв йому розслідування правоохоронців. Тоді очільник держави заявив, що Дудін «не працював на захист міста з перших днів повномасштабної війни, а думав тільки про себе».

У Державному бюро розслідувань запевняють, що 24 лютого, на початку повномасштабного вторгнення, Дудін намагався перешкоджати роботі керівництва області та, начебто, хотів особисто керувати обороною. Йому інкримінують державну зраду і самовільне залишення служби.

Сам екскерівник СБУ Харківщини, коментуючи причини справи проти нього, заявив про політичний характер переслідування. На його думку, заступник керівника Офісу президента України Олег Татаров допомагає переслідувати його за вказівкою члена партії «Слуга народу» Вадима Слюсарєва.

4 листопада Печерський районний суд м. Києва продовжив на місяць запобіжний захід щодо Романа Дудіна, якого раніше його було арештовано на 2 місяці без альтернативи застави.

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