Слідчі з росії приїхали до Донецька розбиратися з великими втратами окупантів, — Генштаб

Окупанти не полишають спроб вести наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

У вечірньому зведенні Генштаб ЗСУ повідомив, що ворог за поточну добу завдав 3 ракетних та 10 авіаційних ударів. Від цього постраждали райони населених пунктів Харківської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Авіація Сил оборони України протягом доби завдала по ворогу 16 ударів. Під ураження потрапили 4 пункти управління, 8 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 4 позиції засобів протиповітряної оборони противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони за добу уразили 4 райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки противника.

«Ворог продовжує вдаватися до мародерства та знищення цивільної інфраструктури на тимчасово зайнятих територіях Херсонської області. Так, 7 листопада, через дамбу Каховської ГЕС рухалися колони вантажних автомобілів з побутовою технікою та будівельними матеріалами. Продовжується демонтаж та вивезення обладнання, веж мобільного звʼязку українських операторів. В районі міста Берислав російські окупанти підірвали лінії електропередач та устаткування сонячної електростанції. З Херсонського обласного музею Шовкуненка окупанти вивезли всі художні цінності, меблі та обладнання», — йдеться у повідомленні.

У Мелітопольському та Михайлівському районах Запорізької області російські окупаційні війська примушують місцеве населення отримувати російські паспорти. Водночас загарбники відбирають паспорти громадянина України та погрожують переселенням.

У той же час для розслідування значних втрат особового складу підрозділів 155-ї окремої бригади морської піхоти збройних сил російської федерації на території України, у місто Донецьк направлено групу представників слідчого комітету рф.

До речі, у своєму недавньому відеозверненні президент України Володимир Зеленський зазначав, що Донеччина залишається епіцентром найбільшого божевілля окупантів — рашисти гинуть сотнями щоденно, а земля перед українськими позиціями буквально завалена тілами росіян.

На цей час офіційно підтверджено ліквідацію в Україні вже більше 77 тисяч рашистів.

Фото Генштабу ЗСУ

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