Російські окупанти протягом доби 7 листопада завдали ударів по більш як 50 населених пунктах нашої країни. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

«Донбас, Запоріжжя, Херсонщина, Миколаївщина, Харківщина, Дніпропетровська область… Ракети, авіація, системи залпового вогню. Всюди відповідаємо. Маємо й потрібні результати — збито черговий російський літак. Отримали й нові системи, які суттєво зміцнюють нашу протиповітряну оборону. Захист українського неба, звісно, не стовідсотковий, але поступово ми рухаємося до нашої мети. Станом на сьогодні можна сказати, що нещодавня ескалація російського ракетного й дронового терору призвела лише до того, що світ відповідає — відповідає новою допомогою Україні. Ми зробимо все, щоб до цієї допомоги приєдналось якнайбільше країн», — повідомив він.

За словами президента, загалом на фронті українські сили перебувають у стані активної оборони, а на деяких ділянках сходу й півдня потроху відтісняють ворога.

«Поступово рухаємось вперед. Донеччина залишається епіцентром найбільшого божевілля окупантів — вони гинуть сотнями щоденно. Земля перед українськими позиціями буквально завалена тілами окупантів… Сьогодні було оголошено про рішення щодо деяких українських підприємств. Це рішення продиктоване військовою необхідністю і було погоджене на Ставці Верховного Головнокомандувача. П’ять стратегічних підприємств примусово відчужуються для потреб воєнного часу — „Мотор Січ“, „КрАЗ“, „Укрнафта“, „Укртатнафта“ і Запорізький трансформаторний. Деякі з них майже не працювали. Тепер працюватимуть усі. На оборону. Це ремонт і виробництво техніки, забезпечення сил оборони, робота на відновлення нашої інфраструктури. Комплексне завдання, яке можна виконати лише через систему військово-державного управління. Я не виключаю також інших подібних рішень», — сказав Зеленський.

Президент також зробив 7 листопада важливе міжнародне звернення.

«Кліматичний саміт у Єгипті. Дуже вагома подія, дуже представницьке зібрання. Десятки лідерів держав і керівників урядів. Головне для нас — інформувати світ про російську агресію, що триває, про той дестабілізаційний вплив, який Росія здійснює на увесь світ. Коли світ зосереджений на протидії війні, енергетичній і продовольчій кризам, руйнації звичних міжнародних відносин, кліматичний порядок денний очевидно страждає. А руйнацію клімату неможливо якось поставити на паузу… Тому кожен, хто серйозно розглядає кліматичний порядок денний, так само серйозно повинен розглядати й необхідність негайно зупинити російську агресію, відновити нашу територіальну цілісність і примусити Росію до справжніх переговорів про мир. До таких переговорів, які ми неодноразово пропонували і на які завжди отримували божевільні російські відповіді новими терактами, обстрілами чи шантажем. Іще раз: відновлення територіальної цілісності, повага до Статуту ООН, відшкодування всіх збитків, завданих війною, покарання кожного воєнного злочинця і гарантії, що це не повториться. Це абсолютно зрозумілі умови», — сказав він.

Як писали «ФАКТИ», раніше у Генштабі повідомили, що окупанти зазнають величезних втрат та знущаються з місцевого населення, змушуючи його до евакуації.

Фото: ОПУ

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