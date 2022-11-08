Окупанти примусово вивезли з інтернату на Херсонщині до росії близько сотні дітей з інвалідністю, — ОК «Південь»

Росіяни намагаються утримати тимчасово захоплені території, зосереджують зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках та ведуть наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

«За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Красногорівка, БахмУт, Іванград, Опитне, Кліщіївка, Мар’їнка, Павлівка, Водяне і Майорськ Донецької області та Білогорівка на Луганщині. Ворог продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Протягом минулої доби противник завдав 9 ракетних та 37 авіаційних ударів, здійснив понад 100 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ударів противника зазнали райони більш як 25 населених пунктів Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей», — повідомили в Генштабі.

Там також повідомили, що авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала по ворогу 24 удари. Під ураження потрапили 17 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 7 позицій засобів протиповітряної оборони противника. За минулу добу Сили оборони, на різних напрямках, збили ворожий літак Су-25, БпЛА «Ланцет-3» та чотири дрони «Орлан-10».

«Воїни ракетних військ і артилерії за минулу добу уразили 5 пунктів управління, 2 райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, 2 склади боєприпасів, 2 зенітно-ракетні комплекси та район вогневих позицій артилерії окупантів. Підтверджено вогневе ураження району зосередження військової техніки, а це близько 20 одиниць, 5 листопада, у місті Гола Пристань Херсонської області. Також підтверджено знищення складів з боєприпасами окупантів 5−6 листопада у населених пунктах Горлівка Донецької області та Сватове на Луганщині», — йдеться у повідомленні.

За даними Генштабу, в місті Енергодар російські загарбники продовжують посилювати адміністративні та контррозвідувальні заходи. Окупанти збирають особисті дані місцевих мешканців, перевіряють смартфони, обходять приватні помешкання, незаконно затримують громадян України.

«В районі населеного пункту Новософіївка Херсонської області угруповання окупаційних військ посилено підрозділом з території чеченської республіки, що долучився до пограбування місцевих жителів та їх помешкань», — повідомили в Генштабі.

Тим часом, Оперативне командування «Південь» повідомило, що окупанти примусово вивезли з Херсонської області на територію росії близько сотні дітей з інвалідністю з психоневрологічного будинку-інтернату у Дніпрянах.

«До примусової „евакуації“ у московську область готують дітей та персонал Олешківського дитячого будинку-інтернату. З міста Каховка переміщено пацієнтів пансіонату для людей похилого віку. На території цього закладу окупанти розміщують свій особовий склад. Окупаційна влада створює неприйнятні для проживання умови місцевим мешканцям, відключає електро і водопостачання, а також зв’язок. Рашисти не припиняють мародерство, вантажівками вивозять матеріальні цінності, продукти харчування та засоби пересування на територію російської федерації», — повідомили в командуванні.

Як писали «ФАКТИ», раніше у Генштабі повідомили, що окупанти зазнають величезних втрат та знущаються з місцевого населення, змушуючи його до евакуації.

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