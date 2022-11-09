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«За неявку відповість»: безвісти зниклому матросу «москви» прийшла повістка до військкомату

10:40 9 листопада 2022
Марк Тарасов із сім&#39;єю

Мобілізація на росії не просто не завершується, а навіть набуває нових форм. Раніше призивали сліпих та одноногих. Тепер — буквально вихоплюють з концертів Кобзона. Немолоде подружжя петербуржців Тарасових місцевий військкомат порадував повісткою точнісінько у день народження їхнього сина Марка. От тільки на даний час той офіційно — матрос-строковик, пів року як оголошений безвісти зниклим після «отріцатєльного всплитія» крейсера «москва».

У грудні минулого року хлопцю, якому досить довго вдавалося уникати армії, таки довелося відгукнутися на призов військкомату. Ще й маму Уляну цим порадував — та вважала, що справжній чоловік повинен відслужити в армії. Служити довелося коком на крейсері «москва», поки той у квітні цього року не потонув. Що трапилося з матросом Марком Тарасовим, невідомо, та навряд чи він вижив: повідомлялося, що незадовго до вибуху кок пішов на склад за продуктами й відтоді його ніхто не бачив. Військкомат же, що не так давно призивав Тарасова на строкову службу, термін якої ще не сплив, поважною причиною, певно, ці обставини не вважає, наголосивши у повістці: «За неявку у вказаний час на місце без поважної причини вас можуть притягнути до відповідальності».

Марк Тарасов (в центрі). Фото з інстаграму

Журналістам місцевого видання «Фонтанка» Уляна Тарасова підтвердила отримання повістки на Марка, та від подальшої розмови відмовилась.

Як раніше повідомляли «ФАКТИ», на росії мобілізували краснодарця, що тільки-но повернувся з війни в Україні з кулею в голові та нападами епілепсії.

Фото у заголовку сімʼї Тарасових — з фейсбук-сторінки Ніни Окунєвої

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