«За неявку відповість»: безвісти зниклому матросу «москви» прийшла повістка до військкомату
Мобілізація на росії не просто не завершується, а навіть набуває нових форм. Раніше призивали сліпих та одноногих. Тепер — буквально вихоплюють з концертів Кобзона. Немолоде подружжя петербуржців Тарасових місцевий військкомат порадував повісткою точнісінько у день народження їхнього сина Марка. От тільки на даний час той офіційно — матрос-строковик, пів року як оголошений безвісти зниклим після «отріцатєльного всплитія» крейсера «москва».
У грудні минулого року хлопцю, якому досить довго вдавалося уникати армії, таки довелося відгукнутися на призов військкомату. Ще й маму Уляну цим порадував — та вважала, що справжній чоловік повинен відслужити в армії. Служити довелося коком на крейсері «москва», поки той у квітні цього року не потонув. Що трапилося з матросом Марком Тарасовим, невідомо, та навряд чи він вижив: повідомлялося, що незадовго до вибуху кок пішов на склад за продуктами й відтоді його ніхто не бачив. Військкомат же, що не так давно призивав Тарасова на строкову службу, термін якої ще не сплив, поважною причиною, певно, ці обставини не вважає, наголосивши у повістці: «За неявку у вказаний час на місце без поважної причини вас можуть притягнути до відповідальності».
Журналістам місцевого видання «Фонтанка» Уляна Тарасова підтвердила отримання повістки на Марка, та від подальшої розмови відмовилась.
Як раніше повідомляли «ФАКТИ», на росії мобілізували краснодарця, що тільки-но повернувся з війни в Україні з кулею в голові та нападами епілепсії.
Фото у заголовку сімʼї Тарасових — з фейсбук-сторінки Ніни Окунєвої207
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram