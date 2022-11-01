«Часткова мобілізація» на росії не закінчується, незважаючи на заяви шойгу

Хоча в деяких регіонах росії була «частково призупинена» «часткова мобілізація», а міністр оборони шойгу відрапортував про завершення мобілізаційних дій, оскільки поставлене за мету число в 300 тисяч мобілізованих досягнуте, повістки «в армію» росіянам продовжують надходити. Як заявив депутат Держдуми полковник запасу Віктор Сєлівьорстов, повідомлення про завершення «часткової мобілізації» — не гарантія її завершення. Певно, він неуважно читає зведення нашого Генштабу, де щоденно поновлюються цифри «могилізованих» ЗСУ росіян.

На думку полковника, повістки розсилаються не для поповнення окупаційних військ росії, що несуть величезні втрати (іноді навіть — ще не дійшовши до кордону з Україною): «Повістки можуть бути для звірки даних. Хіба у військкоматах звірі? Загальна тривожність у суспільстві є. Та щоб мобілізація закінчилася — недостатньо по телевізору оголосити. Потрібна команда».

А команди на її припинення поки що ніхто не дає. Прессекретар кремлівського диктатора Пєсков на питання журналістів, чи буде підписаний указ про завершення «чмобілізації», відповів, що населення поки що орієнтувалося на заяви МО росії, а про указ кремль проінформує додатково. Якщо цей указ буде підписаний.

Та чи підпише путін такий указ? Багато хто вважає, що ні. І рапорт шойгу про достатню кількість набраних був тільки для того, щоб трохи знизити напругу в суспільстві. А те, що «чмобілізація» була призупинена, пояснюється початком 1 листопада призовної кампанії на росії — військкомати просто не в змозі одночасно справитися з двома потоками гарматного мʼяса: мобілізованих та строковиків.

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