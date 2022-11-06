Добровольця-контрактника «чмобілізація» повернула на війну з кулею в голові та епілепсією

Поки розумніші московити втікають від мобілізації, інші рвуться воювати в Україну. Краснодарець Федір Ванюков, батько трьох дітей, поїхав убивати українців ще у квітні, пояснивши рідним: «Чому мої діти сплять у теплих ліжках, а там — під кулями». Дивна логіка, певно голова у нього вже тоді була чимось пошкоджена — бо ж з його прибуттям в Україну куль у ній тільки побільшало.

До кінця літа він зумів дожити і навіть приїхати у відпустку. Тут і зʼясувалося, що голова у нього вже таки точно пошкоджена. «Федя скаржився на головний біль. МРТ не змогли зробити, сказали, що в голові метал», — написала в Інстаграмі його дружина, а нині вдова Поліна.

Її чоловіка госпіталізували в міську клініку, діагностувавши високий тиск, контузію та… кулю в голові. Поки він там відлежувався під крапельницями, періодично впадаючи в епілептичні приступи, військове начальство тероризувало його дружину, вимагаючи виписати чоловіка з лікарні, або хоч перевести до військового шпиталю.

Коли ж чоловікові стало трішки краще, його викликали у військову частину в Молькіно (в/ч 51532 дислокується на Кубані біля хутора Молькіно, — 10 бригада спецназу ГРУ. — Авт.), щоб той написав рапорти на завершення контракту та проходження лікарської комісії по завершенню. Комісувати напряму за станом здоровʼя його не схотіли.

А наприкінці вересня краснодарець знову поїхав убивати українців — вже як «частково мобілізований». «За всіми параметрами мій Федя не повинен був повертатися на СВО, але вирішили інакше. Ніколи не забуду слова: «А ти спробуй тепер, доведи, що ця куля прилетіла тобі там, на СВО!» — пише вдова. На щастя українців, ця поїздка була недовгою — за тиждень Поліна вже бідкалася, що втратила чоловіка, а її діти — батька. Зате «поховали його з усіма почестями, як він і хотів».

Тепер же вдова вимагає, щоб її могилізованого Федю нагородили не тільки посмертним орденом, але ще й двома медалями, які, на її думку, той заслужив у серпні в боях за села Давидів Брід та Білогорка (звільнені від рашистів у жовтні та вересні відповідно. — Авт.) на Херсонщині: «Якщо командир вчасно не представив до нагороди мого чоловіка — то його проблеми. Моя сімʼя не повинна страждати через це!» Ну, тобто, якщо не «Ладу», то хоч якісь пільги як кавалеру медалей та орденів.

Свій «плач Ярославни» Поліна виклала в Інстаграмі, який на росії характеризується не інакше як «соцмережа, що належить компанії Мета, визнаній естремістською та забороненій в рф». До того ж тегнула у цій «забороненій мережі» шойгу, захара прилєпіна, маргариту сімоньян, губернатора краю Кондратьєва і навіть самого путіна. (Для кого ж тоді заборона? — Авт.)

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Фото з Інстаграм Поліни Ванюкової

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