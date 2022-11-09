Під Рівним 21-річний хлопець вбив молотком свою 17-річну дівчину, а її тіло викинув надвір

У селі Обарів на Рівненщині 21-річний хлопець вбив свою 17-річну дівчину молотком по голові. Трагедія сталася увечері 7 листопада, повідомили у поліції Рівненської області.



Хлопець у себе вдома вбив дівчину, а потім витяг її тіло надвір й зателефонував батькам. Після цього він намагався тікати.



У поліцію про вбивство повідомив його батько.



Наразі молодика затримано, він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Якщо його провину доведуть, йому загрожує від семи до п'ятнадцяти років за ґратами.



Хлопець жив з батьками. Сім'ю у селі вважають порядною. Як міг він наважитися на вбивство, ніхто не розуміє.



Місцеві підозрюють, що на юнака вплинула компанія. За їхніми словами, він зловживав спиртним, пише Рівне1.

Нагадаємо, у Броварському районі Київської області чоловік вбив свою співмешканку, вдаривши металевим прутом по голові.



Як повідомляли «ФАКТИ», на Івано-Франківщині до дев'яти років ув'язнення засуджено чоловіка, який вбив товариша й сховав його тіло у шахті ліфта.

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