Тренер збірної викреслив зі списку команди на чемпіонат світу з футболу свого зятя-чемпіона

Головний тренер збірної Австралії Грем Арнольд оприлюднив остаточний список гравців для участі у чемпіонаті світу з футболу, який відбудеться з 20 листопада по 18 грудня у Катарі. Любителі футболу на Зеленому континенті, а особливо члени родини 59-річного фахівця, приголомшені тим, що наставник викреслив із заявки одного з лідерів команди — 30-річного захисника Трента Сейнсбері, який останні вісім років регулярно викликався до збірної (61 матч, 4 м'ячі) та у 2015 році став з австралійцями володарем Кубка Азії. Все б нічого, але футболіст — зять наставника австралійців Арнольда (Трент одружений з донькою головного тренера — Еліссою, від якої у нього двоє дітей).

За іронією долі, Сейнсбері останнім часом виступає у чемпіонаті Катару за «Аль-Вакрах», і йому точно не знадобився б час на адаптацію на місці проведення ЧС-2022.

До речі, Трент Сейнсбері, який виступав у Європі за «Зволле», «Інтер», «Грассхоппер», ПСВ «Ейндховен» та «Кортрейк», на минулому чемпіонаті світу в росії відіграв за збірну Австралії проти Франції, Данії та Перу. Мабуть, поталанило, бо його тестя призначили на посаду головного тренера вже після ЧС-2018.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де в Україні дивитися матчі чемпіонату світу з футболу.

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