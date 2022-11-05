ЧС-2022 з футболу: де дивитися матчі мундіалю в Україні

Матчі чемпіонату світу з футболу, що стартує 21 листопада у Катарі, всі охочі зможуть подивитися й на території України.

Усі 64 поєдинки турніру у прямому ефірі покаже платформа MEGOGO. Ігри мундіалю будуть доступні в якості Full HD для власників передплат Максимальна та Спорт. А прямі трансляції 46 із 64 матчів (решта 18 — у записі) будуть показані на регіональних каналах Суспільного та на сайті Суспільне спорт. Також плануються аудіотрансляції ігор в ефірі «Радіо Промінь».

Як повідомляє сайт Суспільного, крім власне матчів глядачам обіцяють ексклюзивні матеріали з Катару, репортажі з місць проведення турніру, щоденні дайджести головних подій дня, інформаційно-аналітичні студії до та після поєдинків.

Нагадаємо, що у майбутньому чемпіонаті світу, куди не змогла пробитися збірна України візьмуть участь 32 національні команди, розбиті на вісім груп. До плей-оф вийдуть по дві найкращі команди з кожного квартету, після чого в іграх навиліт визначать чемпіона та призерів мундіалю.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що футбольного фаната, який пішов пішки на ЧС-2022 до Катару, посадили до в'язниці.

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