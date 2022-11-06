Вночі мінус, але потепління вже близько: синопткиня розповіла, на яку погоду українцям чекати найближчими днями

В понеділок, 7 листопада, в Україні буде досить прохолодно — у деяких регіонах вночі очікуються морози.

За прогнозами синопткині Наталії Діденко, найнижчою температура очікується на північному сході, де вдень буде +3+7 градусів, а вночі — невелики мінуси.

Найтепліше буде на заході, де вдень буде до +12+16 градусів. На решті території України протягом дня передбачається +8+13 градусів, в Криму — до +13+15 градусів.

Також синопткиня попередила про тумани, які ще більше погіршать ситуацію на темних дорогах.

Дощі у понеділок ймовірні лише місцями в західних регіонах — у Карпатах та «навколокарпатських» областях.

У Києві вдень 7 листопада стовпчики термометрів піднімуться до +7+8 градусів. Повітря буде вогким, з туманами, проте без серйозних опадів.

Наталка Діденко обнадіяла, що вже з вівторка, 8 листопада, в країні потеплішає на кілька градусів.

Раніше в Укргідрометцентрі змоделювали погоду взимку. Очікується, що середня температура зимового періоду (грудень-лютий) буде на 1−2 градуси вище за норму, розраховану за період 1991−2020 роки. Ймовірність тривалих періодів дуже холодної погоди (-25−30 градусів) в Україні дуже низька. У більшості випадків можливі короткочасні істотні похолодання тривалістю 1−5 діб, коли мінімальна температура вночі в середньому по Україні становитиме −15…−20 градусів, а на північному сході країни — до -26 градусів.

Фото Pixabay

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