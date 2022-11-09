Чим нагодувати сім'ю, якщо немає світла, газу чи води

В умовах безперервного блекауту, коли не завжди є можливість навіть запастися водою, українки осягають науку організації сімейних сніданків (обідів, вечерь), які не потрібно готувати.

Тому так важливо, щоб усі продукти з перерахованого нижче списку були під рукою, закликає нутриціолог Тетяна Лакуста.

За її словами, жирами вас забезпечать оливки, маслини, горіхи, насіння, бринза, фета, сир, масло, печінка тріски, сало, кокос шматочками або ж його стружка, арахісова або інші горіхові пасти.

Джерелом білків стануть тофу/соєве м'ясо, квасоля, сочевиця консервована, сушене м'ясо, сушена риба (промислово), печінкові паштети, м'ясні паштети, кисломолочні сири, сухе молоко, хумус.

Вуглеводи. Тут стануть у нагоді хліб, хлібці, гречка коричнева, кус-кус, рисова локшина, піта, лаваш, вівсянка швидкого приготування, сухі сніданки, сублімовані каші, сублімовані супи з нуту, сочевиці, грибів.

Не обійтися і без вітамінів — овочів та фруктів, придатних до вживання без теплової обробки, тому при нагоді придбайте моркву, капусту (можна і квашену), солоні огірки, кабачкову ікру, консервований горошок, пасти. Не зайвими будуть також фрукти — яблука, груші, банани та апельсини (їх можна довго зберігати без холодильника).

А настрій домашнім піднімуть мед, варення, згущене молоко, шоколад і сухофрукти.

Нагадаємо, раніше нутриціолог Алла Пархоменко розповіла, запаси яких продуктів варто зробити перед зимою, щоби не викидати зайві гроші.

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