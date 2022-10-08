Запасайся хтось може: запаси яких продуктів варто зробити перед зимою, щоб не викидати зайві гроші
Після масштабного вторгнення російських військ у лютому деякі українці навіть у столиці зіткнулися з нестачею продуктів у магазинах та справжнім їхнім дефіцитом. Тому зараз, слухаючи прогнози про можливе відключення газу, електроенергії тощо у деяких співгромадян виникає спокуса створити великі запаси товарів у разі перебоїв із постачанням.
Але робити цього не варто, вважає нутриціолог Ганна Пархоменко. У коментарі для ICTV вона розповіла, чи правильно сформувати запас — для того, щоб його вистачило надовго, але при цьому не викидаючи зайві гроші.
Якими продуктами краще запастись
Картопля. Більше 5 кг купувати не варто. Краще запастися переважно крупами, адже вони мають більш тривалий термін зберігання.
Макарони. Достатньо взяти 1−2 кг.
Супи та вермішель швидкого приготування. Можна придбати 10−20 порцій.
Горіхи. Віддавайте перевагу мигдалю та грецьким горіхам — купіть по 1 кг кожного виду.
Сухофрукти. Вони допоможуть підняти настрій і їх можна зберігати без холодильника близько місяця. Достатньо запасу в 0,5−1 кг.
Консерви. Придбайте 10 бляшанок печінки тріски, 10 бляшанок шпротів, 5 банок тунця в олії або у власному соку, по 5 бляшанок кукурудзи та горошку, по 1−2 кг консервованих огірків та помідорів.
Крупи. Достатньо 3−4 видів в упаковках по 1 кг. Віддай перевагу вівсянці, гречці чи пшону. Краще купувати крупу, яку можна їсти без молока, адже його у критичній ситуації може не бути.
Хлібці. Вибирай ті, що мають триваліший термін зберігання. Візьми 2−3 упаковки по 100 г.
Оливкова олія. Достатньо 1 літра.
Шоколад. Достатньо 5 плиток чорного та 5 плиток молочного.
Питна вода. Її має бути достатньо, тому що більше її придбати заздалегідь, то краще. За бажанням можна зробити невеликі запаси чаю та кави.
Дитяче харчування. Навіть якщо в домі немає дітей, купіть по 20 баночок овочево-м'ясного та ягідно-фруктового пюре. Воно легко засвоюється і місця займає небагато.
У морозильну камеру можна покласти трохи м'яса, риби та молочних продуктів, проте надто великі запаси робити не варто, адже будь-якої миті електропостачання може зникнути.
По можливості слід придбати протеїновий порошок, який позбавить від дефіциту білка. Його можна додавати в супи швидкого приготування та каші.
Як розпоряджатися запасами правильно
Поки в тебе є гроші та можливість купувати нові продукти у магазині, запаси краще не чіпати. Відкрити їх можна, коли в тебе закінчаться кошти, до міста не поставлятимуть продукти, а також у разі, якщо виходити з дому на вулицю стане небезпечно до життя.
На випадок окупації, коли вороги можуть відібрати ваші продукти, зберігати у очевидних місцях (холодильник, відкриті полиці) можна не більше ніж чверть запасу, а ¾ — покласти якнайдалі від кухні, де їх навряд чи шукатимуть.
Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» розповіли, як запастися м'ясом на зиму навіть без автоклаву.609
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