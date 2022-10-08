Запасайся хтось може: запаси яких продуктів варто зробити перед зимою, щоб не викидати зайві гроші

Після масштабного вторгнення російських військ у лютому деякі українці навіть у столиці зіткнулися з нестачею продуктів у магазинах та справжнім їхнім дефіцитом. Тому зараз, слухаючи прогнози про можливе відключення газу, електроенергії тощо у деяких співгромадян виникає спокуса створити великі запаси товарів у разі перебоїв із постачанням.

Але робити цього не варто, вважає нутриціолог Ганна Пархоменко. У коментарі для ICTV вона розповіла, чи правильно сформувати запас — для того, щоб його вистачило надовго, але при цьому не викидаючи зайві гроші.

Якими продуктами краще запастись

Картопля. Більше 5 кг купувати не варто. Краще запастися переважно крупами, адже вони мають більш тривалий термін зберігання.

Макарони. Достатньо взяти 1−2 кг.

Супи та вермішель швидкого приготування. Можна придбати 10−20 порцій.

Горіхи. Віддавайте перевагу мигдалю та грецьким горіхам — купіть по 1 кг кожного виду.

Сухофрукти. Вони допоможуть підняти настрій і їх можна зберігати без холодильника близько місяця. Достатньо запасу в 0,5−1 кг.

Консерви. Придбайте 10 бляшанок печінки тріски, 10 бляшанок шпротів, 5 банок тунця в олії або у власному соку, по 5 бляшанок кукурудзи та горошку, по 1−2 кг консервованих огірків та помідорів.

Крупи. Достатньо 3−4 видів в упаковках по 1 кг. Віддай перевагу вівсянці, гречці чи пшону. Краще купувати крупу, яку можна їсти без молока, адже його у критичній ситуації може не бути.

Хлібці. Вибирай ті, що мають триваліший термін зберігання. Візьми 2−3 упаковки по 100 г.

Оливкова олія. Достатньо 1 літра.

Шоколад. Достатньо 5 плиток чорного та 5 плиток молочного.

Питна вода. Її має бути достатньо, тому що більше її придбати заздалегідь, то краще. За бажанням можна зробити невеликі запаси чаю та кави.

Дитяче харчування. Навіть якщо в домі немає дітей, купіть по 20 баночок овочево-м'ясного та ягідно-фруктового пюре. Воно легко засвоюється і місця займає небагато.

У морозильну камеру можна покласти трохи м'яса, риби та молочних продуктів, проте надто великі запаси робити не варто, адже будь-якої миті електропостачання може зникнути.

По можливості слід придбати протеїновий порошок, який позбавить від дефіциту білка. Його можна додавати в супи швидкого приготування та каші.

Як розпоряджатися запасами правильно

Поки в тебе є гроші та можливість купувати нові продукти у магазині, запаси краще не чіпати. Відкрити їх можна, коли в тебе закінчаться кошти, до міста не поставлятимуть продукти, а також у разі, якщо виходити з дому на вулицю стане небезпечно до життя.

На випадок окупації, коли вороги можуть відібрати ваші продукти, зберігати у очевидних місцях (холодильник, відкриті полиці) можна не більше ніж чверть запасу, а ¾ — покласти якнайдалі від кухні, де їх навряд чи шукатимуть.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» розповіли, як запастися м'ясом на зиму навіть без автоклаву.

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