Відключення світла 9 листопада: де введено жорсткі обмеження, крім Києва

В Україні продовжуються стабілізаційні та аварійні відключення електроенергії.



Найбільш жорсткі графіки планових погодинних відключень світла 9 листопада застосовуються до Києва та десяти областей.



Йдеться про Київську, Чернігівську, Черкаську, Житомирську, Сумську, Харківську, Полтавську, Запорізьку, Дніпропетровську, Кіровоградську області, повідомили в «Укренерго».



Для цих регіонів, згідно з повідомленням компанії, діятиме «максимум стабілізаційних обмежень».



В решті областей світло за графіком можуть відключати не щоразу — все залежить від ситуації в енергосистемі.



За прогнозами експертів, жорсткі відключення світла в Україні продовжаться ще як мінімум кілька тижнів. Це за умови, що росії не вдасться завдати нових пошкоджень інфраструктурі.



«Укренерго» протягом поточного тижня — до 13 листопада — може покращити ситуацію з постачанням електроенергії у центральних та північних регіонах України. Відновити подачу струму можна буде за умови відсутності нових обстрілів з боку росії.

Нагадаємо, влада розробляє різні сценарії порятунку населення під час холодів в умовах зруйнованої рашистами енергосистеми. Зокрема, жителям Києва готують пункти обігріву, теплові гармати, є інформація, що навіть можуть тимчасово евакуювати з міста.

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