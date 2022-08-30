«Гауляйтер» Херсонщини Стремоусов втік у Вороніж й сміливо розкритикував звідти контрнаступ ЗСУ

«Гауляйтер» Херсонської області Кирило Стремоусов записав відеозвернення до мешканців, у якому заявив, що Херсон назавжди залишиться російським. При цьому сам він був у Воронежі, передає Бі-бі-сі.



Стремоусов розкритикував те, як українські канали та ЗМІ висвітлювали контрнаступ ЗСУ під Херсоном.



Ролик уважно переглянули й дійшли висновку, що його було знято не в Херсоні.

«Я знайшов додаткові пруфи, що колаборант Стремоусов перебуває у люксовому готелі Marriott у м. Воронеж. Інтер'єр, у якому він вже 2 дні записує відео про те, що „росія в Херсоні назавжди“, цілком збігається з інтер'єром у готелі Воронежа. Останнє відеозвернення він писав на одному з верхніх поверхів у великій залі», — пише активіст Сергій Стерненко.

Як з'ясувалося, відео дійсно було записано у Воронежі у п'ятизірковому готелі Mariott на проспекті Революції, 38.

«Справа у кадрі, за лівим плечем Стремоусова, — Воронезьке водосховище. Безпосередньо за лівим плечем — довга чотириповерхова сталінка з колонадою посередині. Це будинок за адресою проспект Революції, 29 (його можна розглянути на сервісі Google Street View).



Між цією будівлею та водосховищем, також за лівим плечем Стремоусова, — сіра колона. Це стела на майдані Перемоги. Від стели до кінця довгої «сталінки» йде невеликий парк — там знаходиться зелена зона, її видно і на карті.



За правим плечем Стремоусова видно рожеву «сталінку» з сірим дахом. Ця будівля на адресі Комісаржевської, 1 (також можна розглянути на Google Street View).



Спиною Стремоусов закриває будівлю Будинку Офіцерів та колишній McDonalds, «Смачно і крапка», — пише ресурс.

Зазначається, що одна ніч у готелі коштує щонайменше 6300 рублів (приблизно 103 долари США).

Нагадаємо, вчора на Херсонщині українські військові прорвали першу лінію оборони росіян на кількох ділянках фронту та розпочали наступ. А сьогодні у Херсоні з самого ранку чути вибухи та стрілянину.

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