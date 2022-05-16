Пів мільйона гривень «за голову Стремоусова»: у Херсоні оголосили полювання на колаборанта

Злочинна «адміністрація» російських загарбників у Херсонській області залишилася вірною «добрим традиціям», які дуже швидко прижилися на окупованих територіях. Це кричущий непрофесіоналізм, тотальні крадіжки та єдино прийнятний стиль життя й роботи — «павуки в банці». В злочинній «обласній військово-цивільна адміністрація» в ролі павуків — фейковий «глава адміністрації» Володимир Сальдо та його не менш фейковий «заступник» Кирило Стремоусов.

«Спільне у цих двох людей — ще й багаторічна робота на агресора, але — на різних рівнях: Сальдо був тіньовим емісаром на рівні владних структур, Стремоусов — агентом впливу, який зображував «майданну демократію», деструктивним елементом у громадському житті Херсона, — повідомляють у Асоціації реінтеграції Криму. - Простіше кажучи, він був непогано оплачуваним російською військовою розвідкою юродивим. Тобто, стартові позиції у фейкових «глави адміністрації» та його «заступника» були зовсім різні. А виявилися двоє таких кардинально несумісних людей «в одному човні», швидше за все, тому, що окупантам, щоб зобразити «народну підтримку», були кров із носа необхідні як фейкова «нова місцева влада» саме херсонські колаборанти, які мають «певну популярність у регіоні». А тут уже вибір був дуже невеликий.

З фейкової «військово-цивільної адміністрації» доходять чутки про те, що її злочинним «керівникам» окупанти доручили «сформувати команду», вірніше, представити «кандидатів на різні посади», яких мають «затвердити» окупанти. І на цьому фронті Кирило Стремоусов поки що зазнає однієї поразки за іншою. Кадрова «лава запасних» Стремоусова — це такі самі, як він нероби, які раніше зображували з себе «суспільників» і «блогерів». Зокрема, той самий Валерій Кулешов, який загинув 20 квітня за загадкових обставин. Одна з версій причин його загибелі: Кулешова прибрали, оскільки він був кандидатом від Стремоусова на злочинну «посаду» фейкового «начальника» окупаційної «поліції».

Ще один потенційний претендент на посаду в окупаційній злочинній «владі», Павло Ткаченко, колишній директор міського комунального підприємства «Херсонкомунтранссервіс», а у минулому — співробітник СБУ, затриманий своїми колишніми колегами зі Служби безпеки України".

Наразі, за словами асоціації, становище Кирила Стремоусова в «вертикалі» загарбників — вкрай непривабливе.

«Саме він часто виступає як фейковий спікер злочинної «військово-цивільної адміністрації», видаючи часом зовсім шалені сентенції на кшталт: «Після 9 травня було пройдено точку неповернення, в якій люди готові, на рівні генетичного коду, повернутися до суті». Йде дуже дивне «накачування» російською пропагандою популярності херсонського колаборанта у медіапросторі.

Володимир Сальдо хоч і теж мовить від імені фейкової та злочинної «адміністрації», але робить це значно рідше, ніж Кирило Стремоусов, з якого окупанти «ліплять» медіаперсону, яка зовсім не відповідає реальній значущості людини. Втім, Кирилу Стремоусову, який давно мріяв про славу, це лестить, чого не можна не помітити.

Історія окупованого Донецька та Луганська показує, що росіяни люблять «сакральні жертви», «загиблих героїв», і не виключено, що щось подібне можуть провернути й у Херсонській області. Та Кирило Стремоусов, який стане на той час дуже розкрученим, буде найкращим кандидатом для цієї «почесної місії». Тим більше, що нещодавно по Херсону було розклеєно листівки про винагороду у 500 тисяч гривень «за голову Стремоусова». Винагороду пропонував якийсь анонім, який не вказав у листівках, куди приносити голову та де забрати гроші. Але більше збентежило те, що для листівки було використано фото, на якому колаборант зображений із дружиною та чотирма дітьми (зараз у нього — п’ятеро дітей). Якщо припустити «українське авторство» листівки, то є великі сумніви, чому ж тоді було використано далеко не найсвіжіше фото та ще й сімейне. Поява такої листівки — швидше психологічна підготовка можливого «заклання» Стремоусова російською розвідкою як нібито «жертви бандерівців». Не виключено, що ця витівка не обійшлася без участі в ній Володимира Сальдо, який, можливо, побоюється і прагне бачити «на короткому повідку» свого фейкового «заступника» — душевно хворого фрика, який поклоняється кубинському маніяку-вбивці Ернесто Че Геварі".

Відомо, що переважна більшість людей, які працювали в Херсонській обласній адміністрації та Херсонській міській раді, поспішили залишити область після створення окупаційних злочинних «адміністрацій», чудово розуміючи, що їх примушуватимуть до співпраці. Так само вчинили багато податківців, співробітників контролюючих служб, інших установ. Тому окупантам навряд чи вдасться створити на Херсонщині підконтрольну їм злочинну «владу» з місцевих колаборантів, оскільки останні — це переважно бездарний контингент.

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