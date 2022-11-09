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Події

Встромив ніж у серце: на Закарпатті батько вбив сина

16:37 9 листопада 2022
Встромив ніж у серце: на Закарпатті батько вбив сина

На Закарпатті на станції Оса неподалік курортного селища Воловець було вбито 28-річного чоловіка — його тіло з ножовими пораненнями виявили в одному з приватних будинків.

Після проведення першочергових слідчих дій на місці події правоохоронці встановили, що до вбивства 28-річного чоловіка може бути причетний його батько.

Підозрюваний у вбивстві

Відомо, що того вечора між ними виник побутовий конфлікт, у ході якого батько схопив ножа і завдав синові удар у область серця. Від отриманого поранення потерпілий помер на місці події, повідомили в обласному управлінні Національної поліції.

На місці злочину знайшли закривавлений ніж.

Знаряддя вбивства

Самого ж фігуранта затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

За вказаним фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України («Умисне вбивство»). За скоєне затриманому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше в Дніпрі жертвою п'яного застілля стала співмешканка одного з містян. Під час застілля між ним і жінкою виникла сварка, під час якої 55-річний чоловік жорстоко побив жінку, а на додачу жбурнув у неї металічним прутом. Від отриманих травм потерпіла померла.

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