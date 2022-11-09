«Він сказав, що покарає мене від імені Бога. Мені було страшно»: «пастора» зі Львова засудили за 147 епізодів розбещення дівчаток

Галицький районний суд Львова відправив на примусове лікування до психіатричної лікарні відомого в місті мецената та релігійного діяча 49-річного Руслана Москаленка (прізвище змінено на прохання потерпілої, яке погодилося поспілкуватися зі мною), якого звинувачують у зґвалтуванні неповнолітніх дівчаток у віці від 9 до 14 років. Педофілу інкримінується 147 (!) епізодів розбещення неповнолітніх. Слідству вдалося виявити 11 потерпілих дівчаток. Однак у поліції стверджують, що їх могло бути набагато більше.

«Показань жертв педофіла вистачило б для того, щоб запроторити пастора на 15 років»

— Далеко не всі жертви пастора зараз готові йти в поліцію і писати на нього заяву, — розповіло «ФАКТАМ» джерело в правоохоронних органах, яке побажало залишитися невідомим. — Свої злочини проти дітей ця людина почала вчиняти ще 2005 року. Тобто минуло вже 17 років. Багатьом жертвам вже понад 25. Деякі мають власні сім'ї. Вони просто не хочуть зараз все виносити на загал. Чомусь бояться, що їм має бути соромно за те, що з ними творив дорослий збоченець, що їх зневажатимуть сусіди чи колеги по роботі. Але це їхній вибір. Я в жодному разі не можу нікого за це засуджувати. Зрештою, у нас є 11 офіційно потерпілих, які дали свідчення у цій справі. Показань жертв педофіла вистачило б для того, щоб запроторити пастора на 15 років. Але зовсім недавно експертиза таки визнала його неосудним, і рішенням суду Москаленка до кінця життя відправлять на примусове лікування до психіатричної лікарні.

— А ви вважаєте, що він насправді психічно здоровий?

— Я можу висловити лише власну думку. Коли я бачив Москаленка в суді, я мав підозри, що він симулює. Коли суддя йому ставив запитання, він не реагував на них. Сидів, заплющивши очі, і погойдувався. Але коли він водив дівчаток у підсобне приміщення храму Святого Архістратига Михаїла, він поводився інакше! Але я не можу заперечувати рішення експертів.

Руслан Москаленко — відомий у Львові меценат. У 90-х роках він закінчив духовну семінарію, але священником не став. Натомість він раптом оголосив себе пастором і відкрив молодіжну християнську спільноту «Діти Ісуса» (назву спільноти змінено. — Авт.), яка офіційно так і не була зареєстрована.

Його часто бачили в інтернатах та дитячих будинках із подарунками. Вочевидь, саме таким чином Москаленко підшукував для себе нові жертви. Він запрошував дітей — переважно дівчаток, відпочити у християнських таборах. Вивозив їх на природу, влаштовував різноманітні заходи з дітьми. І довгий час ніхто не підозрював, що насправді відбувалося за зачиненими дверима організації «Діти Ісуса».

«Пам'ятаєш, я тобі вчора купував морозиво? Тепер ти винна мені 15 хвилин»

«ФАКТАМ» вдалося поспілкуватися з жінкою, яка каже, що є однією з жертв педофіла. Себе жінка попросила називати Регіною.

— Я довго не наважувалася про це розповісти. Але слідчі вже мають мої свідчення, — каже Регіна. — Мене до Москаленка привела старша сестра. Сказала, що на літо організується християнський табір і маю можливість відпочити безкоштовно.

Москаленко, можливо, виділив мене серед інших дівчаток. Може, мені спочатку це лестило. Я тоді не розуміла нічого. Мені було дев'ять років. І ось десь на третій день у таборі він викликав мене до себе та сказав: «Пам'ятаєш, я тобі вчора купував морозиво? Тепер ти винна мені 15 хвилин». Я не зрозуміла, про які хвилини він каже. І тоді Москаленко уточнив: «За морозиво ти будеш зі мною 15 хвилин. Робитимеш, що я скажу». І попросив мене спустити трусики. Я сказала, що не робитиму цього, що це соромно. Але він почав пояснювати, що в цьому немає нічого такого соромного, що це природно, і це роблять усі.

Я не хочу всі подробиці розповідати. Але якщо стисло, то він змушував мене роздягатися, знімав на відео. Потім сам роздягався. Але це, як виявилось, було не найстрашнішим.

Він переспав зі мною десь на четвертий чи п'ятий день у таборі. Привів до якогось приміщення у храмі. Сказав, що я погано поводилася і він тепер має мене покарати від імені Бога. Мені було страшно. І ось потім, після того, як це сталося, він протягом кількох років спав зі мною майже щоночі… Кожної довбаної ночі! Приходив увечері до мене в інтернат і відводив у келію монастиря, де мав офіс. Я спала з ним на одному ліжку.

Про те, що зі мною відбувається, я боялася розповісти будь-кому. Боялася розповісти мамі, боялася розповісти сестрі. Але найбільше я боялася його.

— Значить, секс із дівчатками був як «кара Божа»?

— Я вже потім дізналася, що спав він не лише зі мною. «Через нього» пройшло багато дівчаток з цієї релігійної організації, до якої ми входили. Так, він казав, що це покарання. Що Бог доручив йому покарати нас. Він мав таку систему: за будь-яку провину давав нам «хвилини». Не прибрала за собою тарілку після їди — отримуй 10 хвилин, посварилася з іншими дівчатками — 15. Щось про нього сказала погане — пів години. Це час, який ми з ним мали проводити у підсобному приміщенні храму. Він усе записував, хто скільки хвилин йому винен.

Але секс — це була ще й система плати за якісь блага. Він міг купити шоколадку, а розплачуватись доводилося своїм тілом.

"Пастор" з дівчатами з табору

— Москаленко спочатку мав офіс в одному з монастирів під Львовом. У келії. Ченці йому довіряли, — каже наше джерело у правоохоронних органах. — Щоправда, раптом вони щось запідозрили та попросили «пастора» залишити монастир.

«Його весь Львів знав як людину побожну»

— Його весь Львів знав як людину побожну, — говорив під час слідства ієромонах Сава. — Звичайно, ми були за те, щоб він творив добрі справи. Тому й надали йому келію для офісу. Він туди подарунки звозив, які згодом роздавав дітям на різних заходах.

— А дітей до келії він приводив? - запитує слідчий.



— Так, приводив дівчаток. Це нам здалося дивним, і ми попросили його залишити монастир.

Довго Москаленко без діла не лишався. 2001 року він влаштувався координатором зовнішніх зв'язків у навчально-виховний комплекс «Школа-гімназія Святої Софії». Як кажуть очевидці, «пастор» дуже часто у вихідні приводив дівчаток до цієї школи.

У самій школі Москаленка характеризують добре. «Зовні він був дуже позитивною людиною. Але ніхто не міг зазирнути до нього в серце. Ми молитимемося про справедливий вирок», — йшлося в офіційному повідомленні керівництва школи-гімназії.

До слова, адвокатка Москаленка Ганна Худоба назвала справу її підзахисного «неоднозначною».

— Експертиза визнала його непідсудним. Потрібно дивитися, з якого часу він у такому стані. Адже є ймовірність, що він вчиняв свої дії щодо дівчаток, вже будучи недієздатним. Під час судового процесу Москаленко ні на що не реагував, був наче овоч. Він кілька разів хотів накласти на себе руки. Та й за багатьма епізодами вже мав пройти термін давності, — заявила адвокатка Ганна Худоба у розмові з журналістами.

Раніше «ФАКТИ» публікували розповідь жертви відомого столичного фотографа, який виявився педофілом.

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