Напав на дитину на ігровому майданчику: під Кропивницьким педофіл намагався поглумитися з підлітка

На Кіровоградщині засудили до 7 років в'язниці чоловіка, який намагався зґвалтувати підлітка. Про це повідомили у Кіровоградській обласній прокуратурі.

НП сталася в одному з сіл Кропивницького району. 38-річний чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, проходячи повз дитячий майданчик, побачив чотирьох неповнолітніх, які грали у футбол. Він підійшов до одного з них, застосовуючи фізичну силу, повалив хлопця на землю та намагався зґвалтувати.

«38-річний чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, проходячи повз дитячий майданчик, побачив чотирьох неповнолітніх, які грали у футбол. Обвинувачений підійшов до одного з них, користуючись власними фізичними та антропометричними перевагами перед підлітками, застосовуючи фізичну силу, кинув одного з них на землю, позбавивши його можливості чинити опір і намагався вчинити дії сексуального характеру, пов'язані з оральним проникненням у тіло неповнолітнього», — розповіли подробиці у прокуратурі.

У цей момент троє інших підлітків відштовхнули педофіла та відтягли від хлопця, тим самим не давши можливості чоловікові познущатися з дитини.

Свою провину у злочині, що інкримінується, чоловік так і не визнав. Стверджував, що нічого не пам'ятає через стан сп'яніння, і він не міг цього зробити.

«Неповнолітній потерпілий та свідки пережили психологічний та емоційний шок, і щоб убезпечити дітей та не травмувати їх ще більше, ювенальний прокурор ініціював, а суд підтримав, щоб у судовому засіданні були використані як докази їх допити, отримані під час досудового розслідування», — зазначили у прокуратурі.

Як повідомляли «ФАКТИ», сексуального маніяка, який нападав на жінок у Бердичеві, засудили до 6 років та 3 місяців в'язниці. А у Чернігові довічне ув'язнення отримав син директора районної бібліотеки, який зарізав 22-річну студентку.

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