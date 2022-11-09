Не лише західні, а й частина українських інтелектуалів вірить, що в росії після путіна можлива демократія. Яким чином демократи прийдуть до влади — власними думками поділився публіцист, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи Валерій Пекар.

«Очевидно, демократи можуть прийти до влади лише внаслідок демократичних виборів. А це означає не лише наявність багатьох партій у виборчому списку, а й наступне: рівний доступ всіх партій до медіа, можливість безпечно проводити агітацію на вулицях, громадський контроль над виборчими комісіями, суди, які не підіграють окремим кандидатам. Звідки візьмуться в росії незалежні медіа, поліція, яка захищає агітаторів від бандитів, та хоч якісь суди, мені невідомо. Наприклад, марсіани можуть окупувати росію з метою провести чесні вибори. Але громадянське суспільство, без якого чесні вибори неможливі, їм не вдасться завезти з Марса, його треба вирощувати на місцях.

Але все ж таки, припустимо, що рожеві єдинороги марсіани окупували росію з метою проведення чесних прозорих виборів під міжнародним наглядом. Хто тоді переможе? Переможе партія ресентименту, реваншизму, образи та помсти. Переможе партія дуже лівих економічних підходів у поєднанні з дуже правими політичним підходами -- буквально, націонал-соціалісти. Якщо ж демократи прийдуть до влади не внаслідок виборів, а збройним шляхом (цікаво, скільки в нинішній росії готових воювати за демократію?), то в процесі цієї боротьби вони втратять ідеали демократії, свободи й братерства, і тим більше в процесі збереження й консолідації влади над величезною імперією".

За словами Пекаря, якщо в росії є демократи, хай би спробували створити невеличку демократичну країну, наприклад, Інгрію зі столицею у Санкт-Петербурзі. І відпустили би всі поневолені народи на свободу.

«Чому я так багато уваги приділяю долі російської імперії. Чим ближче наша перемога, а вона щодня все ближче, тим більше загроза втратити її на останніх кроках. Бо перемога — це мир, кращий за попередній; отже, українська перемога — це не лише звільнення всіх наших територій від окупантів, а стан справ, коли імперія більше ніколи не загрожує Україні».

Нагадаємо, інтерв’ю, яке нещодавно публікували «ФАКТИ» «Репресивна путінська машина вже поїдає сама себе», — полковник ФСБ у відставці Геннадій Гудков".

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