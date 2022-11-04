З розуміти хід думки кремлівських мужів сьогодні хочуть не лише політики та мільйони звичайних людей у всьому світі, а й світила в галузі психіатрії. Причин для сумнівів у здоровому глузді представників політичної еліти росії вистачає. Чого тільки вартий трактат «про бойових комарів» від постійного представника росії Василя Небендзі, представлений на засіданні Ради Безпеки ООН. Варто згадати і пропозицію помічника секретаря Ради безпеки рф про необхідність провести в Україні «десатанізацію». Проте путінський режим поки що при владі та в його силах застосувати ядерну зброю. Тож тут не до жартів. Про ймовірність застосування ядерної бомби, чи може оточення путіна проігнорувати його наказ, про божевільний трактат про українських «бойових комарів», а також про бажання чи небажання росіян йти на війну оглядач газети та сайту «ФАКТИ» поговорила з російським опозиціонером, полковником ФСБ росії у відставці Геннадієм Гудковим. Також ми спробували спрогнозувати ймовірність ліквідації путіна і з'ясували, хто насправді усунув з посади генерал-полковника Лапіна.

«Не знімається з порядку денного і ядерний шантаж»

— Геннадію Володимировичу, давайте почнемо нашу розмову з подій, що відбуваються у кремлівському тераріумі.

— Думаю, у них прийшло розуміння про поганий стан справ. Вони зараз намагаються нав'язати світові переговори з позиції сили, тому здійснюють бомбардування українських міст, які, на щастя, дедалі менш ефективні. Б'ють по об'єктах інфраструктури, навмисно загострюють ситуацію із «заморожуванням» зернової угоди, мобілізують людей та кидають їх у бій. Не має значення, що вони погано навчені, екіпіровані, мотивовані. Загалом у росії продовжують загрожувати світу різними неприємностями, трагедіями. Не знімається з порядку денного і ядерний шантаж. Сподіваюся, майже впевнений, що ядерна зброя не буде застосована з урахуванням останніх виступів лідерів західних держав, Індії, Китаю та інших.

Ми бачимо наростаючу істерику в кремлі, метання від давайте сядемо за стіл переговорів до нанесення масованих терористичних ударів. Там така абсолютно нервова та стресова ситуація. путін, скажімо так, «тримає марку», типу: хлопці, нічого не відбувається, не хвилюйтеся, ми все подолаємо, не треба турбуватися. Все йде за планом.

— Зняття командувача угрупуванням окупантів «Центр» генерал-полковника Олександра Лапіна, якому ще влітку путін присвоїв звання героя росії за участь у захопленні Луганської області, — це є прояв кремлівської істерики?

— Звісно! Генерал Лапін, безумовно, військовий злочинець, але від інших військових злочинців він відрізнявся, як стверджують джерела, певною розсудливістю та розумінням того, що життя солдата та офіцера чогось все ж варті на полі бою. Вважаю, він став неугодним. Думаю, путін готує суспільство до «Справи генералів». Адже вони підвели, дали обіцянку, неправдиву інформацію, виявили непрофесіоналізм та інше. Тобто путін повинен для себе готувати відступні шляхи, мовляв, це не він призвів країну до війни, зовсім безглуздої, тупої, жорстокої та кривавої, а якісь генерали, які переконали його розпочати бойові дії. На мою думку, розпочалася морально-психологічна підготовка суспільства до «Справи генералів».

Крім цього, зняття Лапіна — спроба щось виправити, змінити на фронті. Тобто дати можливість більш жорстоким та безпринципним генералам спробувати реалізувати військові питання на полі бою.

— Деякі політологи запевняли, мовляв, кадиров та пригожин не лише публічно активно критикували Лапіна, але його усунення це їхніх рук справа. Чи дійсно вони мало не на рівних з путіним управляють росією і можуть собі дозволити переконати диктатора звільнити недавнього свого, скажемо так, «улюбленця»?

— Рішення йде від самого путіна, а не від кадирова чи пригожина. Це лише «оформлення» таких рішень. Справа в тому, що путін не хоче публічно брати на себе відповідальність. Мабуть, він ще побоюється і не наїжджає на генералів. Він вирішує це робити руками своїх підручних «цепних псів» типу пригожина та кадирова. Одному з них дає чергову личку у вигляді зірки генерал-полковника, іншому, мабуть, ще щось. Можливо, якісь контракти, гроші, повноваження. Як тільки буде очевидна глибша поразка росії в Україні, думаю, ця карта розігруватиметься путіним.

— Але ж генерали не покірні хлопчаки, вони можуть і збунтуватися?

— Наразі цього ніхто не знає. Поки непокірні йдуть на заклання: у прірву, так у прірву, у в'язницю, так у в'язницю, у відставку, так у відставку. На даний момент ми не бачимо жодного серйозного публічного закиду: зараз жоден генерал, жодна посадова особа не пред'явила путіну жодних претензій щодо абсолютно божевільного та злочинного плану розпочати війну проти України.

— Путін «зачистив» тих, хто може йому заперечити?

— Ми до кінця не розуміємо внутрішньої ситуації. Цілком можливо, що будь-який прояв невдоволення каратиметься найжорстокіше.

Геннадій Гудков завжди відкрито заявляв, що війна росії проти України - це страшний злочин

— В одному з ефірів на ютуб-каналі Марка Фейгіна прозвучала думка, що після тотальної поразки в Україні росія може закритися, як Північна Корея. Мовляв, у такий спосіб нинішній путінській владі вдасться зберегти собі як мінімум життя. На вашу думку, наскільки ймовірним є такий варіант розвитку подій?

— Гіпотетично цей варіант можливий при тому, що світ дозволить путіну обвуглити всю країну. Але, вважаю, цього не станеться, оскільки обвуглена росія на чолі з путіним — це гігантська загроза всьому світу. Ми чудово розуміємо: якщо путіну дати можливість вижити, як керівникові росії, він перетворить її на обложений табір. У результаті росія нічого не вироблятиме крім, образно кажучи, мінімального набору для виживання своїх громадян та величезної кількості смертоносної зброї. Це все, що буде у росії.

«У разі початку ядерного конфлікту Китай реалізує свої плани щодо анексії величезної території росії»

— Ви майже впевнені у незастосуванні ядерної зброї путіним. Хоча ще недавно він серйозно розглядав її використання. Чому ця загроза зараз не є актуальною?

- По-перше, я бачу це з мобілізації. Мобілізовано кілька, а може, пару сотень тисяч людей. Це означає наступне: путін кидатиме їх на прорив. Доки він це робить, питання про ядерну зброю знімається.

По-друге, посилюється ставлення до ймовірного застосування ядерної зброї тих держав, які ще вчора були умовно нейтральні або навіть співпрацювали з путіним. Насамперед йдеться про Китай. Він зовсім у цьому не зацікавлений. А також Індії. Ще недавно вона готова була скуповувати нафту та інші російські товари, а зараз жорстко засуджує путіна, і він розуміє: простір для маневру навколо нього скорочується як шагренева шкіра.

Мені здається, позиція Китаю та Індії вплинула на нього. Прийшло розуміння — пощади не буде ні з якого боку. У разі початку ядерного конфлікту, наприклад, Китай реалізує свої плани щодо анексії величезної території росії.

Індія точно не підтримає ядерну війну, а вона також ядерна держава. Нехай у неї потенціал не співставний з російським, проте це ядерна держава з посиленням і серйозним впливом у світі. Все-таки п'ята економіка світу, як не крути. Тому для путіна ситуація погіршується.

Вважаю, зіграло роль й попередження британців і насамперед американців про те, що покарання за застосування ядерної зброї буде. По-перше, попередження побудоване на твердій впевненості — слова зі справами не розійдуться. По-друге, путін розуміє, що в цьому випадку йому вижити буде вкрай проблематично, можна сказати, неможливо. Страх смерті та знищення поки що його стримують. Але я наголошую — поки що.

— Але на що може піти загнаний у куток путін?

— Згадаймо останній аналіз нейроаналітиків та інших фахівців у цій галузі, які дійшли такого висновку: ця людина у стресовій для себе ситуації здатна на божевільні вчинки. Я, звичайно, не те що не вірю в медичну науку, але все ж таки розумію, що є реальна ситуація та оточення. Тим не менш ми не маємо права списувати з рахунків думку провідних нейроаналітиків США, які вивчали поведінку путіна на Валдайському саміті. Повторюся, з їхнього висновку випливає: путін здатний на будь-яку підлість.

Геннадій Гудков на марші пам'яті Бориса Нємцова

— Але ж у процесі застосування росією ядерної зброї задіяний не лише путін, а й інші люди. Невже серед них немає розсудливих, котрі в останній момент просто проігнорують наказ?

— Я б на цей ланцюжок поки що не орієнтувався. Ми бачимо: незважаючи на те, що путін і зараз щодня віддає злочинні накази, що порушують принципи людяності (йдеться про геноцид та інше), люди їх виконують. Вагання у виконанні путінських наказів навіть у верховному головнокомандуванні Генштабу ми не бачимо. Перед нами згуртоване кримінальне угруповання терористичного плану, що реалізує політику геноциду, що продовжує це робити публічно, нахабно, на очах усього світу.

На мою думку, у цьому випадку людство не має права ризикувати.

— І це кримінальне угруповання не шкодує серед інших і своїх громадян. Воно без зазріня відправляє на фронт сотнями тисяч «чмобілізованих», які чомусь покірно йдуть помирати.

— Стверджувати, що вони йдуть — не зовсім коректно. Йде один із шести, п'ятеро втекло. Коли ми говоримо, що в росії панує суцільно партія і путін — це неправда. Згідно зі статистикою, 1 млн 200 людей втекло з країни після початку могилізації. Кожен шостий пішов у військкомат. Але, ми не знаємо, які плани в голові у цих шести: здатись в полон, чи ще що. Тому ті, кого вдалося змусити прийти у військкомат і відправити на фронт, вважали, що у них іншого виходу немає. Думаю, охочих поїхати воювати мінімальна кількість. Здебільшого там ті, перед ким стоїть вибір — або сісти у в'язницю на 10 років, або піти на фронт та ризикувати своїм життям. На жаль, бачимо, багато людей вважають за краще не сідати у в'язницю, а ризикнути своїм життям на фронті.

— З огляду на останні події, як ви оцінюєте шанси ліквідації кремлівського диктатора?

— Тут ймовірність така: 50 на 50. Може, так, може, ні.

— Іноді складається враження, що росію буквально зачищають від молодих чоловіків. Чула думку, мовляв, таким чином путінський режим «прибирає» революційний потенціал?

— Не зачищають. Ми повинні розуміти психологію путіна — він готовий пожертвувати будь-якою кількістю людей задля досягнення своєї мети. А мета у нього одна — правити вічно росією і по можливості ще й іншими країнами. У цьому сенсі він жодного життя не шкодує. Це чувак, позбавлений емпатії, співчуття, співпереживання. Це чоловік, який абсолютно витравив у собі всі людські якості. За великим рахунком, це не людина, а якесь створення в галузі людини, яка людиною називатися не має права.

«Барон Мюнхгаузен осоромлений: він стоїть і нервово курить осторонь, оскільки не міг добрехатися до того, до чого добрехався Небендзя»

— лукашенко начебто не настільки позбавлений емпатії, як путін. Якою є ймовірність, що його «дотиснуть» і він кине білоруську армію воювати в Україну?

- Якщо лукашенко зумів 17 років обіцяти путіну, що вступить у союзну державу і буде єдина країна і не зробив цього, сподіваюся, що рік він ще протримається.

Чи вступить у пряме бойове зіткнення білоруська армія з Україною, на мою думку, на 90% - ні. Ну і 10% залишимо на те, що їх все ж таки зможуть «дотиснути».

— Не можу не згадати виступ постійного представника росії Василя Небендзі в ООН, який заявив, що російські окупанти виявили в Україні безпілотники, які можуть «поширювати комарів, заражених небезпечними вірусами». Як то кажуть, думали, що це дно, але знизу постукали. На кого розрахована ця маячня?

- Тут вони договорились до того, що дійшли такого маразму, як «бойові комарі». Що далі? Я вже не дуже розумію, оскільки це виглядає якимись небилицями.

Барон Мюнхгаузен осоромлений: він стоїть і нервово курить осторонь, оскільки не міг добрехатись до того, до чого добрехався Небендзя. Це вищий пілотаж з погляду брехні. Але найдивовижніше наступне: Небендзя намагався підсунути світу ще 30 сторінок небилиць. Слава Богу, його там швидко розкусили і послали слідом за російським кораблем разом із його трактатами про «бойових комарів». Розумію, це не він писав, проте… У кремлі, мабуть, писаки накрапали страшні, несамовиті історії про «бойових комарів».

Що можна сказати — це дно маразму. Щоправда, боюсь, що це не остаточне дно, але дуже близько.

— Насамкінець давайте поговоримо про Ксенію Собчак — похресницю путіна. Її мали затримати в росії в рамках розслідування кримінальної справи про здирство, порушене стосовно її комерційного директора. На вашу думку, йдеться справді про здирство?

- Ксенію Анатоліївну вже раз обшукували та вилучили всі, до речі, чесно зароблені гроші та досить довго утримували.

Зрозуміло, це повне свавілля. Думаю, вона про всяк випадок залишила країну, оскільки розуміє: перебуваючи у статусі свідка питання стати звинуваченою — вирішується за 15 хвилин. Писака-слідчий запише все що завгодно, папір стерпить.

Я її не засуджую. Вважаю, в умовах політичного ошизіння репресивного апарату можливо все, в тому числі затримання, арешти, перебування у в'язниці. Це свідчить про рівень істерики. Адже вона останнім часом не була жодним опозиціонером чи серйозним противником режиму, а працювала на свої проєкти.

У неї якісь погляди сходилися, якісь ні, але відкрито, серйозно проти путіна вона не виступала. Мені щиро шкода, що Ксенія змушена залишити росію, навіть незважаючи на те, що є хрещеницею президента. Це свідчить, що репресивна путінська машина вже пожирає сама себе.

434

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram