Україна розгромила Косово у відборі на ЧС-2024 з футзалу: відео матчу

У середу, 9 листопада, збірна України з футзалу, що дійшла до півфіналу Євро-2022, провела черговий відбірний матч чемпіонату світу 2024 року. Підопічні Олександра Косенка, які раніше обіграли у групі Косово (3:1) та Нідерланди (4:2), на арені в Приштині провели гостьовий поєдинок проти косоварів.

Косово — Україна — 2:5

Україна: Ципун, Микитюк, Чернявський, Шотурма, Зварич, Савенко, Малишко, Мельник, Лебідь, Сірий, Абакшин, Фаренюк, Семенченко.

Голи: Маджаррай (17), Саліху (34) — Чернявський (6), Сірий (9), Микитюк (28), Фаренюк (31), Лебідь (34).

«Жовто-сині», забивши два швидкі м'ячі, прогнозовано здолали суперника і практично гарантували собі вихід до елітного раунду відбору ЧС-2024 (далі пройдуть переможці 12 груп і чотири найкращі володарі других місць), жеребкування якого відбудеться 5 липня 2023 року.

На вирішальному етапі кваліфікації 20 команд розіб'ють на п'ять груп, переможці яких прямо проб'ються на чемпіонат світу, а чотири найкращі володарі других місць проведуть стикові матчі (щоправда, якщо господарем ЧС стане асоціація з Європи, то в стикових поєдинках візьмуть участь лише два найкращі володарі других місць).

Становище команд: 1. Україна — 9 очок (3 матчі); 2. Нідерланди — 3 (2); 3. Косово — 0 (3).

В останньому поєдинку у групі Україна 8 березня 2023 року зіграє на полі Нідерландів.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що збірна України з футболу дізналася суперників у відбірному турнірі Євро-2024.

Фото uefa.com

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