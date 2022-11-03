10 листопада 2022

«Меніни» (що у перекладі означає «Фрейліни») — найзнаменитіша і навіть знакова картина Дієго Веласкеса. Це картина-ілюзія, картина-дзеркало, картина-автобіографія.

У мадридському музеї Прадо, де нам з дітьми пощастило насолодитися шедеврами світового живопису, «Меніни» навмисне розміщуються дуже низько — так, щоб глядач виявився практично на одному рівні з персонажами картини. «Коли ви стоїте перед нею, — часто діляться враженням відвідувачі музею, — у вас виникає повна ілюзія, що ви у майстерні, яка зображена на цій картині. Часом доводиться відчувати дивне, навіть моторошне — до холоду в спині — відчуття, що ви перебуваєте всередині картини; що ви перетнули таємничу межу часу і поринули у цей світ, з яким ви зараз об'єднані. Ви ніби стоїте між маленькою дівчинкою, інфантою Маргаритою, фрейлінами, які привели її до майстерні художника, і тим, хто стоїть за вашою спиною…»

Молодша дочка іспанського короля Філіпа IV, дівчинка, на яку імперія Габсбургів покладала великі династичні надії, була улюбленицею Дієго Веласкеса. Художник обіймав посаду головного розпорядника королівських покоїв, його майстерня перебувала у апартаментах короля. Ось чому немає нічого дивного в тому, що Маргариту привели до Веласкеса прямо до його «робочого кабінету». Веласкес писав Маргариту багато разів.

Чарівна істота з повітряним ореолом тоненького рудуватого волосся і в сукні, що не гнеться, на жорсткому каркасі (вертигадо), часто порівнюють з променем світла, що висвітлив похмуру майстерню. У той момент нікому не було відомо, що вона помре 21-річною, переживши Веласкеса лише на 13 років.

Дівчата-фрейліни розташувалися праворуч і ліворуч від принцеси. Одна з них, донья Ізабелла де Веласко, схилилася у поклоні. Друга, донья Марія Сармієнто, низько присівши, простягає Маргаріті, посудину з водою. Все це відповідало ритуалам, яких при іспанському дворі дотримувалися неухильно. Принцеса не могла випити води самостійно — воду мали піднести слуги. А щоб напоїти дівчинку, фрейліна мала опуститися перед нею на коліна.

Іспанський королівський двір на той час важко було уявити без карликів. Імена деяких із них історія зберегла завдяки Веласкесу. У «Менінах» ми бачимо карлицю Марію Барболу, привезену з Баварії і, як пишуть, яка була нянькою Маргарити, і мініатюрного карлика-італійця Ніколао де Пертусато.

Виродки та карлики були єдиними людьми при дворі, вільними від умовностей етикету. У «Менінах» Барбола хвалиться орденом її грудях, а Ніколао безцеремонно штовхає ногою сплячого королівського пса.

Веласкес зображує у цій компанії і себе самого. Деякі (наприклад, британський мистецтвознавець Вальдемар Янущак) бачать у його обличчі гордість та пихатість. Ще б пак — вихідець із сімейства небагатих португальських євреїв-переселенців виявився чи не членом родини короля імперії, що панувала над половиною світу. Але є й ті, хто читає в особі Веласкеса шляхетність, а також незадоволеність та меланхолію.

Відомо, що, маючи намір отримати дворянство, він пережив досить принизливий судовий процес, у якому йому, зокрема, потрібно було довести, що живопис не є його способом заробітку. Наприкінці життя Веласкеса, вже після написання «Менін», Філіп IV подарує йому орден Святого Яго — найвищу державну нагороду. Побачити цей орден на грудях Веласкеса на картині можна лише тому, що після його смерті король наказав іншому художнику доповнити картину цією деталлю.

Найбільша інтрига картини полягає в тому, над чим у зображувану мить працює Веласкес. У нього в руках палітра та пензель, він дивиться кудись далі, поверх голів Маргарити та фрейлін, а перед ним стоїть на підрамнику величезне полотно. Але глядачам і не треба нічого домислювати: ті, кого він пише, відбиваються у невеликому дзеркалі за спиною Веласкеса. Це Філіп IV та королева Маріанна Австрійська — батьки інфанти. Їхні дещо розмиті, але такі, що їх можна легко впізнати, портрети глядач розрізняє у дзеркалі. Цікаво, що у всій творчій спадщині митця немає жодної картини, де король і королева були б написані не окремо, а разом.

Веласкес пише себе в тому оточенні і тому антуражі, який протягом 30 років був змістом його життя. І разом з тим, будучи частиною цієї реальності, він сам її породжує своїм талантом і своїм пензлем. Ось чому «Меніни» по праву вважають і найкращою автобіографією Веласкеса, і його маніфестом про місце художника у світі.

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.