Не пишіть, що росіяни самі пішли із Херсона, це ми не залишили їм вибору, — Юрій Гудименко

Політик та боєць ЗСУ Юрій Гудименко розповів, що стоїть за «жестами доброї волі» росіян в Україні.

«Будь ласка, не пишіть: «росіяни самі пішли з Херсону», — пише Юрій Гудименко у соцмережах. — По-перше, це неправда. Ще не пішли. Цьому немає підтверджень. Більше того, саме зараз на тому напрямку тривають важкі бої.

По-друге, це теж неправда. Росіяни не пішли самі з Київщини, не пішли самі з Сумщини, з Харківщини, з Черніговської землі. Вони пішли, бо ми не залишили їм вибору.

Але за кожним клаптем землі, з якого вони пішли «жестом доброй воли», стоять життя бійців ЗСУ. Стоять цистерни поту волонтерів. Стоять подвиги херсонських і мелітопольських партизанів, стоїть громадянський опір тисяч людей, стоять безсонні ночі комунальників, стоять зусилля дипломатів, стоять ваші, особисто ваші піт та сльози.

Кожен звільнений метр землі — це спільний бій, який веде українська нація проти окупанта. І за кожен метр ми платимо ціну, вище за яку немає.

Тому — не «пішли самі». Витиснуті. Викинуті. Відсунуті. Нами з вами".

Фото зі сторінки Юрія Гудименка

Матеріали, розміщені у рубриці «Блоги», відображають власну думку автора та можуть не співпадати з позицією редакції.

177

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram