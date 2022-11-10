«Не можу мовчати!»: доктор Комаровський різко розкритикував оголошений Резніковим призов

Відомий педіатр та телеведучий Євген Комаровський приєднався до тролінгу росіян, які заявляють про «біолабораторії» в Україні, зазначивши, що зимовий призов «москітів-вбивць» до армії погано підготовлений.

«Не планував критикувати владу, але зараз не можу мовчати! Міністр оборони Рєзніков повідомив про призов 300 тисяч комарів. Як представник штабу біологічних етнічних військ, просто зобов'язаний висловити категоричну незгоду! Таке рішення — чистий волюнтаризм», — саркастично зазначає лікар Комаровський у соцмережах.

За його словами, на сьогодні зимові розігрівачі жвал знаходяться лише на стадії затвердження технічної документації, а лубрикант-незамерзайка для крил поставляється виключно волонтерами і на складах його не більше 750 мл, чого вистачить на третину призовників, а решті доведеться лікувати відморожені крила.

«Тендер на зимову модифікацію лазерного орковізора навіть не оголошено! Зимовий москітопризов вважаю технічно не підготовленим. Пропоную продовжити тренування в умовах москітарію, що обігрівається, і готувати бійців до масового квітневого вильоту», — додав Комаровський.

Нагадаємо, що Олексій Резніков напередодні потролив росіян, заявивши про призов 300 тисяч комарів у рамках часткової мобілізації, заявивши, що проект має робочу назву «Москіти проти московитів».

Фото — скріншот

664

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram