Леся Нікітюк заявила, що стала героїнею «Холостячки»

Телеведуча Леся Нікітюк, які під час війни продовжила знімати свій проект про Україну «Ле Маршрутка», заінтригувала шанувальників несподіваною заявою. Відповідаючи на запитання в Telegram, вона виділила кілька про її можливу участь у проекті «Холостячка». Чутки про те, що Леся може стати героїнею романтичного шоу, ходили давно. Говорили про те, Нікітюк запросила занадто високий гонорар за свою участь.

«Бідні продюсери. Яка я скотина! Назвала гонорар — 200 гривень в день. Це ж шалені гроші. Проект „Холостячка“, я натякну, зі мною в головній ролі буде і зовсім скоро», — жартома чи всерйоз заявила Нікітюк.

Нагадаємо, Леся не афішує своє особисте життя. Розповідала лише про таємничого хлопця, який був її сусідом. Але їхні стосунки не склалися.

Попередньою учасницею «Холостячки» була співачка Злата Огнєвіч, але обранець Андрій Задворний розбив їй серце.

Фото — Інстаграм Лесі Нікітюк.

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