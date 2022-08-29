Лесю Нікітюк розчулили подарунком діти зі зруйнованої Охтирки

Телеведуча та волонтерка Леся Нікітюк, яка відновила зйомки свого проекту «Ле Маршрутка», вирушила звільненими від російських окупантів містами. Зірка вже побувала на Київщині та Чернігівщині, поспілкувалася з людьми, які пережили окупацію, незламними героями й тими, хто відновлює, відбудовує й бореться за мир.

Одним із пасажирів Лесиної маршрутки став легендарний пес Патрон.

Леся побувала у зруйнованій рашистами Охтирці. Там на неї чекали палкі шанувальники — діти. Вони розчулили Лесю подарунками — ділилися цукерками та подарували патріотичну склянку.

Також Нікітюк побувала у селі Мощун, де рашисти знищили багато будинків, катували мирних жителів. Леся показала символічне фото з одного із зруйнованих будинків.

«Мощун. Київська область. Село яке зупинило орду „нелюдів“. 90% зруйнованих будинків. Дірку в стіні залатають. Дірку в головах „нелюдів“ — ніколи», — пише Нікітюк.

Нагадаємо, Леся Нікітюк під час війни випустила декілька пісень, які стали хітами.

Телеведуча об'єдналася з Jerry Heil (Яна Шемаєва) та висміяли росіян, які поспіхом покидають Крим у пісні «Не хочу їхати з Криму».

Раніше Нікітюк розповіла, від чого їй довелося відмовитися через війну.

Фото instagram.com/lesia_nikituk

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