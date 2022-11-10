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Суспільство та люди

Контроль за переселенцями: стало відомо, кого перевірять насамперед

16:10 10 листопада 2022
Переселенці

Внутрішньо переміщені особи, які отримують від держави виплати на проживання, можуть їх позбутися. Уряд вирішив проводити перевірки та позбавляти виплат переселенців. Про це заявив заступник голови Міністерства соціальної політики Віталій Музиченко.

Працівники Національної соціальної сервісної служби на місцях виходитимуть за ризикоорієнтованим принципом для проведення перевірок. Якщо за однією адресою зареєстровано тисячу внутрішньо переміщених осіб, виникає запитання, чи можуть вони там жити фізично. Або постійно надходять звернення від правоохоронних органів", — заявив він, пише На пенсії.

Крім того, чиновник нагадав, що у разі відсутності людини на місці, їй залишать повідомлення про необхідність з'явитися до територіального органу соцзахисту за місцем проживання протягом десяти календарних днів. Якщо людина не з'явиться, виплати її скасують уже з наступного місяця. Якщо він не зміг з'явитися протягом зазначеного терміну з об'єктивних причин, наприклад, потрапив до лікарні, він може знову звернутися за призначенням виплат для ВПО.

Як писали «ФАКТИ», переселенці можуть позбутися щомісячної допомоги у разі переїзду. У Мінсоцполітики роз'яснили, як цього уникнути.

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