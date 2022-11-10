Домовлявся про балістичні ракети: розсекретили таємний візит патрушева до Ірану
Путін відправив на переговори до Тегерану одного зі своїх найближчих соратників, секретаря радбезу рф миколу патрушева. Як повідомляє іранське інформагентство Nour, там він має зустрітися з головою вищої ради національної безпеки країни адміралом Алі Шамхані.
Nour повідомило, що секретар ради національної безпеки росії микола патрушев прибув до Тегерану 8 листопада, ймовірно, для обговорення потенційного продажу іранських балістичних ракет росії. Агентство заявило про приїзд патрушева в англомовному твіті, заявивши, що секретар вищої ради національної безпеки Ірану Алі Шамхані запросив патрушева й зазначив, що той також зустрінеться з іншими високопоставленими іранськими політичними та економічними чиновниками для обговорення російсько-іранського співробітництва.
Ймовірно, констатує Інститут вивчення війни (ISW), РНБО оголосила про приїзд патрушева до Ірану, щоб підкреслити поглиблення співпраці між москвою і Тегераном для міжнародної аудиторії (а не для внутрішньої), а також неявно підкреслити, що високопоставлений російський чиновник звернувся до Ірану по допомогу у війні в Україні. Командувач військ корпусу вартових ісламської революції (КВІР) в Кудсі Касем Сулеймані, зокрема, відвідав москву у 2015 році, щоб закликати росію втрутитися в сирійську громадянську війну. Схоже, що Тегеран прагне публічно сигналізувати про таке перебалансування свого стратегічного партнерства з москвою, особливо регіональним супротивникам Ірану, з якими кремль час від часу співпрацює, таким як Ізраїль і Саудівська Аравія. Візит патрушева до Ірану відбувається на тлі повідомлень про те, що іранський режим шукає російської допомоги в придушенні протестів, хоча неясно, чи буде це обговорюватися патрушевим і його іранським колегою.
Як повідомлялося раніше, за даними розвідки, росія зможе подвоїти свої ракетні атаки по Україні після придбання ракет в Ірані.204
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