Після того, як росія отримає іранські балістичні ракети Fateh-110 та Zolfaghar, кремль може подвоїти свої ракетні атаки по українських містах та селах.



Про це виданню The Economist розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скибицький.



За його словами, у росії зараз критично не вистачає боєприпасів: залишилося всього 120 «Іскандерів» та 40 «Кинджалів».



При цьому українська розвідка стверджує, що знає про плани Москви поповнити свої запаси поставками з Ірану. Балістичні ракети Fateh-110 і Zolfaghar, за її даними, повітряним шляхом потраплять у Крим, а вже звідти — морським — до російських портів на Каспійському морі.



Скибицький наголосив, що зараз Україна практично беззахисна перед іранськими ракетами, а тому вимагає від союзників зброї, яка може збивати балістичні ракети, як, наприклад, американська система Patriot.

Також ЗСУ потребують далекобійних ракет ATACMS, які дозволять вражати командні центри ворога в глибокому тилу.

Крім того, Україні потрібні нові системи ППО, оскільки ми поки що не маємо ефективного захисту від цих іранських ракет, які вражають цілі на найвищих швидкостях, ніж російські крилаті ракети або безпілотники.



За інформацією українських військових, іранські балістичні ракети, напевно, розмістять на північному кордоні України.



Попри те, що іранські ракети важко збивати, на думку українських експертів, одним з дуже добрих засобів протидії будуть далекобійні ракети системи ATACMS, які стають на ті ж напрямні, якими зараз користуються українські артилеристи, стріляючи з HIMARS.

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