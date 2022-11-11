Ворог відступає з Херсона, грабуючи місцевих мешканців та руйнуючи критичну інфраструктуру, — Генштаб ЗСУ

Сили оборони продовжують звільнення українських земель. В ході успішних наступальних дій наших військ на Херсонському напрямку, 9 листопада цього року, було звільнено 12 населених пунктів: Дудчани, П'ятихатки, Борозенське, Садок, Безводне, Іщенко, Костромка, Краснолюбецьк, Калинівське, Бобровий Кут, Безіменне та Благодатне.

Наступальні дії на зазначеному напрямі продовжуються. Тому з міркувань безпеки операції офіційне оприлюднення результатів буде згодом, повідомили у Генштабі.

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки росіян у районах населених пунктів Новоселівське, М'ясожарівка, Макіївка та Білогорівка Луганської області, а також Веселе, Соледар, Бахмут, Андріївка, Красногорівка, Опитне, Першотравневе, Невельське, Мар'їнка та Павлівка Донецької області.

Українська авіація завдала ударів по 7 районах зосередження противника, а також 3 позиціях зенітних ракетних комплексів росіян.

Минулої доби Сили оборони збили ворожий гелікоптер Ка-52. Воїни ракетних військ та артилерії вразили 2 пункти управління, 10 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 3 склади боєприпасів, 5 засобів протиповітряної оборони та 2 інші важливі військові об'єкти російських окупантів.

Російські загарбники продовжують грабувати населені пункти, з яких відступають. Ворог також намагається максимально пошкодити лінії електропередач, інші елементи транспортної та критичної інфраструктури Херсонської області.

Триває примусове виселення місцевих жителів з окремих населених пунктів на тимчасово зайнятих противником територіях Херсонщини. У селищі Зеленівка противник заборонив мешканцям будь-які переміщення населеним пунктом та здійснює дообладнання системи оборонних рубежів. У Тягинці та Козацькому окупанти замінували дороги та елементи інфраструктури, є факти підривів цивільного населення.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що за останні дні нашими воїнами звільнено 41 населений пункт. Все, що відбувається зараз на півдні нашої країни, досягнуто місяцями жорстокої боротьби, болем та втратами. Українці великою ціною женуть окупантів з нашої землі.

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